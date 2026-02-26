L'esport amb el Correllengua: aquests són els set clubs que hi donen suport.

El Correllengua Agermanat 2026, una iniciativa cultural que recorrerà els Països Catalans la pròxima primavera, compta amb el suport de set clubs esportius d'arreu del territori, que han fet patent el seu compromís amb la llengua. Es tracta de la Unió Esportiva Arlequins de Perpinyà USAP, Bàsquet Girona, el Girona FC, el FC Barcelona, UE Sant Andreu, Atlètic Balears i RCD Mallorca, que participaran en aquesta gran mobilització cultural, social i esportiva que uneix tots els territoris de parla catalana.
El Girona FC, per exemple, ha expressat l’adhesió amb un missatge a les xarxes socials. “Nosaltres també ens agermanem per la llengua i la identitat de la nostra terra. Orgull gironí.”, han expressat. Des de la UE Sant Andreu també han demostrat el seu suport a la iniciativa i, fins i tot, s'han ofert voluntaris per comercialitzar-ne samarretes. "La recaptació es destinarà a la cursa, que recorrerà 1.500km arreu dels Països Catalans per reivindicar la unitat i l'ús social del català", han explicat. D'altra banda, l’Spotify Camp Nou del Barça serà el punt de sortida de la Flama a l’etapa del dimecres 22 d’abril, que anirà de Barcelona a Tarragona.
El Correllengua Agermanat té l'objectiu de reforçar els llaços entre Catalunya Nord, Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears i l’Alguer. El correllengua va més enllà de ser una cursa i es pot fer corrent, en bicicleta, animant al pas de la Flama o participant en les activitats de rebuda a cada poble o ciutat del recorregut. La Flama, que passa de mà en mà al llarg de cada tram, és el fil conductor del projecte i cada relleu simbolitza el compromís col·lectiu de mantenir viva la llengua i fer-la present en tots els àmbits de la vida quotidiana.
L’edició d'enguany tindrà lloc entre el 19 d’abril i el 5 de maig, amb un recorregut dividit en disset etapes. La Flama iniciarà el trajecte a Prada i es bifurcarà simultàniament en dos itineraris: un recorrerà la part occidental de Catalunya i l’altre la part oriental. Tots dos camins es retrobaran a Tarragona per continuar fins al sud del País Valencià, amb arribada a Elx. Tot seguit, passarà per Formentera, Eivissa, Menorca i Mallorca abans d’arribar a l’Alguer, on hi haurà el punt i final del recorregut. A cada municipi i universitat, el pas de la Flama anirà acompanyat d’actes culturals, lectures de manifestos i festes populars.