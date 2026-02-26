Romero pressiona ERC i avisa que sense pressupostos caldrà «passar el rasclet» a la despesa

La consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, ha dit que si no s'aproven els pressupostos del 2026, el Govern entraria en una "situació delicada" i es deixarien de fer "moltíssimes coses" per la pèrdua de fins a 9.100 milions d'euros. En una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio, Romero ha assegurat que sense comptes, que s'aprovaran pel Govern en un consell executiu extraordinari aquest divendres, les finances es començarien a "tensionar" durant el mes d'abril i que caldria "passar el rasclet" a les conselleries per prioritzar pagar les nòmines i el dèficit.
Tot i això, la consellera veu marge per reconduir el moment "crític" amb ERC perquè han "treballat" conjuntament en moltes polítiques. La consellera assegura que és "optimista" perquè amb uns pressupostos que arriben gairebé als 50.000 milions d'euros es poden destinar "molts recursos" per a diverses polítiques i per això espera tenir el suport d'ERC, després de l'acord amb els Comuns, perquè fa tres anys que a Catalunya no hi ha uns nous comptes públics.
Romero ha explicat que als comptes del 2026 s'incorporaran 9.126 milions d'euros i que si no s'aproven els pressupostos, aquests diners es perdrien, sobretot 1.500 milions d'euros "perquè la llei no ho permet". Aquesta xifra, assegura la consellera, equival a "tot el pressupost" del Departament de Treball, o també el que es dedica a recerca i a universitats. De fet, Romero ha dit que l'increment total és superior a "tot el pressupost" del Departament d'Educació.
Si no hi ha pressupostos aprovats pel parlament, però, les finances de la Generalitat de Catalunya es començarien a "tensionar" a partir del mes d'abril i que caldrà "passar el rasclet" per a poder pagar les nòmines i els interessos del deute. D'altra banda, però confia que amb Esquerra s'arribarà a un acord, "ens en sortirem", ha comentat perquè els dos partits polítics han estat treballant en "moltes coses", com el traspàs de la gestió de Rodalies o la Llei de l'Estatut dels Municipis Rurals.
La consellera confia en el líder d'ERC, Oriol Junqueras, perquè també ha estat conseller d'Economia i "sap el que suposa" no tenir pressupostos. En el cas que els comptes no s'acabessin aprovant, Romero ha negat que l'opció de convocar eleccions anticipades estigui sobre la taula perquè l'objectiu del Govern ara com ara són els pressupostos perquè és el que pertoca "per responsabilitat".