Jordi Turull nega haver ofert a Artur Mas ser candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona

Va oferir Jordi Turull a Artur Mas ser el candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona? Fa uns dies, l'expresident de la Generalitat assenyalava, en una entrevista a Catalunya Ràdio, que el secretari general del partit li havia fet arribar un plantejament en aquests termes. Turull, però, ha indicat aquest dijous al programa Cafè d'Idees del 2Cat que la cosa no va anar exactament així. "Deu ser qüestió d'interpretacions", ha remarcat l'home fort de Junts. Com va anar, segons ell? "El president Mas i jo ens tenim molta confiança i apreci. Molta gent em deia que estava disposat a ser candidat. I li vaig dir que no parava de venir-me gent del seu entorn que em deia que hi estava disposat", ha revelat.
"Ell em va dir que no, que de cap manera. Els motius pels quals va dir que no eren exactament els motius pels quals mai li havia demanat. No vaig anar a dir-li que havia de ser candidat", ha ressaltat Turull, que ha evitat referir-se a si Jordi Martí o Josep Rius són bones alternatives. En tot cas, ha admès que estan buscant perfils, tot i que ha evitat confirmar que se li hagi fet cap oferta a Tatxo Benet, fundador de Mediapro i ara president de FemCat. Una altra de les persones a qui es van sondejar va ser Quim Forn, exconseller d'Interior, que va rebutjar ràpidament jugar un paper en la cursa per ser el candidat a Barcelona. El relleu de Xavier Trias, per tant, encara no està gens clar.
La negativa de Mas a ser candidat, avançada per Nació, aboca Junts a continuar buscant. Martí, amb una llarga trajectòria a l'Ajuntament i ben considerat per Trias -ha fet pràcticament tota la carrera política al seu costat-, té intenció de concórrer a les primàries -en cas que n'hi hagi- per ser el candidat a Barcelona. Rius, com a actiu, compta amb una relació estreta amb Puigdemont. Tots dos formen part del grup municipal, en el qual també hi ha noms que en algun moment han estat considerats per fer un pas endavant, com és el cas de Victòria Alsina. El calendari, en tot cas, fa mesos que ha saltat pels aires: la idea era tenir cap de llista triat el juliol de l'any passat.
Això ha fet que els regidors vagin veient amb certa inquietud la manera com s'està gestionant aquesta carpeta, que està tant en mans de Turull com de Puigdemont. Les eleccions són la primavera de l'any vinent, de manera que Junts haurà d'accelerar per trobar el candidat adient. Haurà de ser l'encarregat d'intentar repetir el bon resultat que va aconseguir Trias a les eleccions del 2023, quan va ser capaç d'imposar-se a Jaume Collboni i a Ada Colau. Tanmateix, la victòria va ser insuficient, perquè Collboni va acabar pactant amb els Comuns i amb el PP per tenir majoria i accedir al càrrec per primera vegada. Els 11 regidors de Junts, per ara, apareixen com una xifra irrepetible per al futur candidat.