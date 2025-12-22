Tots els camins porten a Josep Rius: com està la cursa de Junts a Barcelona?

"Josep Rius ho té tot de cara per ser el candidat de Junts a Barcelona". Aquesta és una de les frases que més es fa servir a la cúpula del partit quan es pregunta sobre qui serà el cap de cartell a la capital catalana a les pròximes eleccions municipals de la primavera del 2027. Segons remarca un alt dirigent consultat per Nació, és l'ascendència de Carles Puigdemont la circumstància que el deixa com el més ben situat en una cursa que, oficialment, encara no s'ha obert. De fet, veus del grup a l'Ajuntament de Barcelona fan constar, en privat, la "incertesa" que genera no només no disposar de cara visible de cara a les eleccions, sinó no haver encetat el procediment.
Alts dirigents consultats, en tot cas, assenyalen que es tracta d'una qüestió que es podrà resoldre "millor" quan Puigdemont pugui tornar a Catalunya. La data encara és una incògnita, per bé que el PSOE ha traslladat a líder de l'exili que la primavera és un horitzó plausible. No tothom al partit pensa que calgui tenir-lo al país per començar a prendre decisions -així s'ha expressat l'altre gran aspirant a alcaldable, Jordi Martí, hereu de Trias al grup i de llarga trajectòria al consistori-, però de moment la maquinària està aturada. Martí seria partidari que hi hagués primàries i, tal com va explicar a aquest diari, hauria volgut obrir el procés ara fa un any, però no se n'ha sortit.
L'actual cap de files al grup de Junts a l'Ajuntament -on també hi ha Rius, que compagina aquesta tasca amb la de diputat i amb la de vicepresident del partit- està molt ben connectat amb la federació de Barcelona. La coneix des de fa dècades i, en l'última etapa de Convergència, la va presidir. Al capdavant, ara, hi ha Joan Rodríguez, que també és regidor al consistori. Trias sempre havia vist Martí amb simpatia quan es tractava d'abordar el relleu. De fet, quan l'exalcalde ocupava el despatx a Sant Jaume, era un dels pilars del govern municipal. Rius tampoc és aliè a la dinàmica local: va ser cap de gabinet de Quim Forn quan CiU, durant quatre anys, va manar a la capital catalana.
Poc després que Ada Colau guanyés les eleccions i Puigdemont -després del pas al costat d'Artur Mas- aterrés a Palau, el nou president el va reclutar com a cap de gabinet. Van travar una relació de confiança que es va estendre també en l'etapa de l'exili; Rius, de fet, va ser l'encarregat de comunicar als consellers que el líder de Junts havia marxat a l'exili poc després de la declaració d'independència. Ha format part de totes les grans decisions i mai ha volgut fer el pas per formar part del Govern: el 2021, per exemple, va rebutjar l'oferta per ser vicepresident de Pere Aragonès. Tampoc van voler-ho ser Elsa Artadi -fugaç cap de llista a Barcelona- ni Albert Batet, també del cercle de Puigdemont.
Dues negatives sonades
Si tot s'encamina cap a un escenari amb dos aspirants -un dels quals amb el suport de Puigdemont- és perquè fins ara Junts ha col·leccionat dues negatives. La més rellevant és la d'Artur Mas, que fa uns mesos va traslladar a la direcció del partit -és qui l'havia sondejat- que no volia entomar aquesta responsabilitat. Mas no milita a Junts, circumstància que és motiu de decepció pels qui reivindiquen de portes endins el llegat de Convergència. Tampoc Forn va voler assumir el repte de liderar la llista del 2027, amb l'argument que, després de passar per la presó i d'encetar una nova etapa a Mediapro, no tenia sentit tornar a primera fila. El 2019 va ser candidat simbòlic des de la presó.
En aquella ocasió, la cap de llista efectiva era Elsa Artadi, que el 2022 va abandonar la política després de veure que les enquestes li atorgaven un màxim de tres regidors. Va ser quan Junts va començar a plantejar-se reclutar Trias, que va acabar guanyant les eleccions amb 11 representants. No va poder governar perquè Jaume Collboni va sumar els suports del PP i dels Comuns, amb Ada Colau al capdavant. "El millor candidat, pel que representa, continuaria sent ell", assenyala un alt dirigent sobre el paper de Trias. En tot cas, la mateixa veu sosté que, davant la necessitat de buscar-li relleu, cal tenir "paciència". "Trias només va guanyar a la tercera oportunitat", remarca un membre de la cúpula.
Fins ara, les apostes per substituir Trias no han reeixit. L'espai de Junts ha sondejat periodistes com Pilar Rahola i, fa tres anys. Puigdemont en persona va oferir a Jaume Giró, que en aquell moment era conseller d'Economia, ser el cap de cartell. Giró, en una reunió a la Catalunya Nord, va optar per continuar al Govern. El seu nom mai va desaparèixer de les travesses -també en formava part Josep Maria Argimon, titular de Salut entre el 2021 i el 2022-, però sí que ha quedat descartat a les files del partit un cop va deixar la direcció i el gup parlamentari. De moment, la partida arriba al moment decisiu sense calendari concret i amb un favorit: Josep Rius. Hi haurà sorpreses? El 2026 se sabrà.