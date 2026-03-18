Nou cop judicial a la llengua: els xòfers del Parlament no han d'acreditar un B2 de català

Nou cop al català, aquest cop amb el Parlament com a protagonista. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha anul·lat el requisit d'acreditar el nivell B2 de català en les bases d'una convocatòria per treballar com a xòfer de la cambra catalana. Es tracta d'un concurs per cobrir dues places de conductor que es va dur a terme el juliol del 2024 i que l'entitat espanyolista Convivència Cívica Catalana va decidir portar als tribunals. Ara, el TSJC ha estimat parcialment el recurs i ha anul·lat el requisit lingüístic de la convocatòria, que va ser aprovar per la mesa del Parlament.
El principal argument del TSJC és que el conveni col·lectiu de personal laboral de la Generalitat marca que el requisit de nivell de català per als conductors és elemental i no intermedi, com es reflectia en l'exigència del B2. Per rebatre aquesta consideració, els serveis jurídics de la cambra havien argumentat que les funcions de la plaça convocada no només són de conductor, sinó també de xòfer. Això és una categoria professional diferent ja que, a més de traslladar els càrrecs públics en cotxe, també calia assumir altres tasques. I per tant, consideraven, quedava justificada una exigència de català més enllà del nivell elemental establert per als conductors.
Però el tribunal no ha comprat aquest argument i ha determinat que no es pot exigir el nivell intermedi de català per aspirar a una plaça del subgrup C2, al qual pertany la feina de xòfer del Parlament. El TSJC considera que és una vulneració del dret fonament d'accés a la funció pública i, per tant, elimina l'exigència del B2 de català per accedir a la posició laboral. Convivència Cívica Catalana ha celebrat la decisió davant el que consideren una imposició lingüística. Cap de les persones implicades en el procés, almenys de manera pública, havia denunciat l'exigència del català durant el procés.
Cal recordar que els xòfers del Parlament han d'atendre les necessitats de desplaçament en cotxes oficial dels sis membres de la mesa de la cambra, dos vicepresidents i quatre secretaris. El president, Josep Rull, que és la segona autoritat del país, té conductor i cotxe permanentment assignat per atendre la seva agenda oficial. Precisament fa unes setmanes, el Parlament ha incorporat dos xòfers nous i un de tercer que cobreix una jubilació. Una de les tres places ha estat guanyada per una dona, que es converteix en la primera xòfer de la història de la cambra.