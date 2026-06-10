Sánchez continua «treballant» pel català a Europa i acusa del PP de bloquejar-lo

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat aquest matí que continua "treballant" perquè el català sigui oficial a Europa, i ha culpat el PP del "bloqueig" de la mesura, que està acordada entre el PSOE i Junts des de l'agost del 2023. Sánchez s'ha expressat en aquests termes en una sessió de control en què Míriam Nogueras, cap de files del partit de Carles Puigdemont a Madrid, li ha retret que el Papa hagi fet servir més el català en una hora que ell i Alberto Núñez Feijóo en tota la seva trajectòria. El líder del PP, en una intervenció especialment dura, ha demanat al president del govern espanyol que plegui, però el dirigent socialista continua aferrat a continuar a la Moncloa.
"Per tapar-ho tot, ha arribat a practicar la delinqüència d'Estat", ha indicat Feijóo, que ha subratllat que Sánchez "no té límits". "Passarà com a beneficiat del cas de corrupció més gran de la nostra democràcia", ha insistit el líder del PP, que ha defensat la tasca dels cossos policials en la investigació sobre la presumpta corrupció al PSOE. També ha remarcat que José Luis Rodríguez Zapatero era la "joia" d'una trama que afecta les sigles socialistes i que ha deixat tocat el president del govern espanyol. "Si vostè ho sabia tot, haurà de dimitir per corrupció. Si no, haurà de dimitir per incompetència. Està ignorant el poder legislatiu perquè tem el poder judicial", ha tancat el dirigent gallec.
Sánchez ha contraatacat amb Marcial Dorado -el narcotraficant amic de Feijóo- i els casos de corrupció, algun d'ells ja tancats amb condemna, que han afectat el PP en les últimes dècades. El líder del PSOE ha tancat la porta a celebrar eleccions anticipades, i ha situat el cap de files del PP com un dirigent sense veu pròpia que està en mans dels "veritables amos", en referència a les elits econòmiques. "Continuïn amb les seves maniobres, que nosaltres continuarem governant, si ho volen els espanyols, fins el 2027 i més enllà", ha apuntat Sánchez, que ha lamentat el grau "d'obsessió personal" cap a ell. "Donen lliçons de democràcia, però no assumeixen el resultat electoral", ha remarcat.
Després ha estat el torn de Nogueras, que li ha preguntat com veu Catalunya. "La veig bé", ha respost lacònicament el president del govern espanyol. La cap de files de Junts ha definit com a "poruc" el Govern que lidera Salvador Illa, perquè "no és capaç de defensar la llengua" i perquè "no es trenca la cara" pels catalans. "Davant de la crisi, Illa li ha reclamat que pagui a Catalunya els milers de milions d'euros que deu als ciutadans de Catalunya?", ha preguntat Nogueras, que ha constatat que el papa Lleó XIV ha parlat més català que Sánchez i Feijóo junts en tota la seva carrera. "Tinc un gran respecte pel català, i es pot utilitzar al Congrés. No al Senat, on el PP té majoria absoluta", ha respost.
El líder del PSOE ha tret pit de l'aprovació de la llei d'amnistia -encara no aplicada del tot- i de l'anomenada "agenda del retrobament", i ha indicat que està "treballant" perquè el català sigui oficial a Europa. "L'oposició del PP bloqueja una proposta que el govern espanyol ha posat sobre la taula per finançar directament la mesura", ha apuntat Sánchez, que també ha indicat que compleix amb els compromisos en matèria de finançament. El nou model, això sí, encara no ha arribat al Congrés dels Diputats -no té garantida la seva aprovació, perquè Junts de moment ha avisat que hi votaria en contra- i tampoc està acabada de validar la condonació de part del deute autonòmic en mans del FLA.
Bildu, en la seva intervenció, ha tancat la porta a demanar eleccions, com sí que ha fet el PNB en donar per tancada la legislatura. "Això no beneficiaria la societat basca. No facilitarem que el bloc reaccionari arribi a cap govern", ha destacat Mertxe Aizpurua, portaveu de l'esquerra abertzale al Congrés. "Si vol esgotar la legislatura, l'ha de dotar d'un propòsit", ha apuntat. En la resposta, Sánchez ha reiterat que a la Moncloa no s'hi arriba amb "dreceres", i ha avisat que serà "contundent" davant les "mentides" que es propaguen contra el govern espanyol i contra ell. "Cal obrir la fase plurinacional i la transformació social. La paràlisi no el beneficia", ha remarcat, ja al final, Aizpurua.