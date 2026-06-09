El Papa, en català des de la Catedral: «Cal construir harmonia més enllà de tota polarització»

Lleó XIV ha fet la seva primera intervenció del seu viatge a Catalunya. En una homilia a la catedral de Barcelona, davant d’un públic d’Església, el Papa ha reiterat quina és una de les seves grans preocupacions: la crispació i la polarització existents a la societat i la política. En un discurs majoritàriament en castellà, però amb una part considerable en un català perfecte, el pontífex ha elogiat una Barcelona que “té una gran tradició d’Església” i s’ha referit a tots aquells que “s’entreguen per construir harmonia i comunió, més enllà de tota polarització”.
El Papa ha agraït a la gent d’Església per la tasca que fa en “tantes obres d’anunci, de formació i de caritat de les quals tots vosaltres sou animadors i protagonistes”. El pontífex ha afirmat en l’homilia: “Barcelona és anomenada Cap i Casal de Catalunya. Això dóna a aquesta comunitat, i a tots vosaltres, barcelonins i catalans, una vocació i una responsabilitat especial per convertir-vos, amb l’ajuda de Déu, en constructors d’unitat”.
En una part de l’homilia, amb un auditori essencialment eclesiàstic, el cap de l’Església ha parlat del vincle entre el Cos de Crist i una Església que és Esposa estimada. Després s’ha referit a “un món desgarrat per guerres i divisions, en una societat cada cop més fragmentada i individualista, volem ser màrtirs, és a dir, testimonis i profetes d’unitat, d’acollida, de concòrdia i de pau, fins i tot a costa de sacrificis i renúncies”.
Referint-se a Santa Eulàlia, verge i màrtir la cripta de la qual ha visitat, el Papa ha dit que “com ella i tants altres màrtirs, volem respondre amb el nostre ‘sí’, disposats en el que sigui necessari, a morir en nosaltres mateixos, a perdre’ns per retrobar-nos, a renunciar al que és superfluper construir sobre el que és essencial i dura per sempre”. Ha conclòs pregant: “Mare de Déu de la Mercè, pregueu per nosaltres”.
El cardenal Juan José Omella ha donat breument la benvinguda al Papa. Començant i acabant en català, ha agraït la presència del pontífex davant “l’Església que peregrina a Barcelona”, abans que comencés a resar-se el cant -en llatí i en català- l’oració de l’hora mitjana.