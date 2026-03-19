Els metges acosten la lluita als ciutadans: «Els esforços que fem treuen hores de vida»

Els metges han sortit al carrer aquest dijous en el primer dia de vaga de la setmana per tornar a fer sentir la seva veu. Aquesta vegada, el sindicat Metges de Catalunya ha optat per un mètode de protesta poc convencional: els facultatius han convertit la plaça Universitat en un speaker’s corner -o racó de l’orador- per acostar la seva lluita a la ciutadania. Els representants del sindicat majoritari han posat a disposició dels metges un micròfon on han pogut compartir les seves queixes i experiències, especialment sobre com impacten les condicions laborals actuals en el funcionament del sistema sanitari.
"Els esforços que fem treuen hores de vida”, ha advertit Irene Bermell, vicesecretària general del sindicat, que ha fet una crida a la ciutadania a sumar-se a la protesta dels metges. Un clam que també ha fet seu una infermera jubilada, que ha aprofitat l'oportunitat també per fer sentir la seva veu. Les reflexions dels metges concentrats a la plaça Universitat han despertat la curiositat d'alguns vianants que circulaven pel centre de la capital catalana. Fins i tot, una turista de les Canàries que es troba de visita a Barcelona també ha animat la ciutadania a sumar-se a les protestes: “Lluitin. Fan el que volen amb els metges perquè són vocacionals”, ha exclamat.
En declaracions als mitjans de comunicació, el secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha remarcat que la major part de les seves reivindicacions són competència del Govern: "El que estem reivindicant són condicions assistencials. Les condicions laborals estan en segon pla perquè el que volem, sobretot, és exercir amb dignitat, i bé, i a gust, la nostra professió", ha afirmat Lleonart, que ha volgut deixar clar que la protesta d'avui no és una simple vaga, sinó un conflicte entre l'estament mèdic i l'administració catalana.
"La sobrecàrrega ens està destruint"
Els facultatius han aprofitat el micro obert per fer sentir la seva veu. La metgessa de família Elena Bartolozzi ha posat el focus en la salut dels metges: “Els metges estem bastant malalts quant a salut mental. La sobrecàrrega ens està destruint moralment. Estem deprimits, amb angoixa, amb burn out”, ha asseverat la metgessa, remarcant que el sistema sanitari ja està al límit. “Quan els usuaris, també metges, ens anem a visitar, hem de saber que moltes vegades la persona que està darrere de la taula no és que no sigui amable o no li agradi la seva feina, és que no pot més”, ha afegit.
Per la seva banda, l'oftalmòleg Pere Pujol ha assegurat que "la sanitat està malalta": “Per als professionals que estem aguantant això, la medicina és l'estatut mèdic propi, una norma que defensi els professionals mèdics davant dels polítics de torn, davant dels canvis de govern i davant dels capritxos de l'administració”, ha exclamat Pujol. El malestar és clar.
Les reivindicacions dels metges
Els facultatius reclamen millores laborals urgents per destensar el sistema sanitari. Unes reivindicacions que dirigeixen directament als responsables de la cartera de Salut, ja que tenen competència per modificar la durada de la jornada laboral o eliminar les guàrdies de vint-i-quatre hores. Aquestes són dues qüestions que contribuirien a pal·liar la sobrecàrrega del sector. En aquesta línia, el secretari general del sindicat, tal com ja va explicar a Nació, lamenta que ni la conselleria ni el president de la Generalitat, Salvador Illa, hagin respost a la seva petició formal de seure a negociar. Una petició que arriba després d'una resolució del Parlament. Des de Salut, però, continuen sense seure a negociar.
Segons les dades ofertes pel sindicat Metges de Catalunya, durant el matí el seguiment de la vaga ha estat d'un 31% dels metges dels hospitals i centres d'atenció primària. L'organització convocant apunta que el seguiment més elevat ha estat a la demarcació de Barcelona, mentre que el més baix -d'un 22%- ha estat a Lleida. El Departament de Salut, dirigit per la consellera Olga Pané, però, rebaixa les xifres sindicals i situa el seguiment de la vaga en un 5% arreu de Catalunya. A banda de l'atípica protesta de Barcelona, els metges també s'han sumat aquest matí a algunes de les protestes organitzades pels sindicats de mestres i professors del país.