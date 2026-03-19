Montero també rebaixa el to i recepta diàleg per arribar a un acord sobre l'IRPF

La vicepresidenta María Jesús Montero s'ha referit aquest dijous a la retirada dels pressupostos de la Generalitat pel desacord entre el PSOE i ERC per la recaptació de l'IRPF. Com cal afrontar aquesta carpeta a partir d'ara? "Diàleg i diàleg, és el que jo demano. No hi ha acord sobre l'IRPF. Nosaltres continuem parlant, sempre. Quan vam començar la negociació sobre la condonació del deute i sobre el finançament no hi havia un consens, i vam arribar a un acord que permet un volum de recursos molt rellevants per a les autonomies", ha indicat la vicepresidenta espanyola. "Confio que en això, amb molta feina, s'arribi a una entesa", ha apuntat la futura candidata socialista a la Junta d'Andalusia.
"De moment es retira el projecte, s'incorporaran elements que demanava ERC i se n'haurà de presentar un de nou. Pel que fa a l'IRPF que afecti a les comunitats de règim comú, ho farem amb llums i taquígrafs", ha remarcat Montero, que ha posat de manifest que les demandes que venen de Catalunya no poden ser interpretades com a "dolentes" per la resta de les autonomies. Ha posat com a exemple la reforma del finançament, perquè dota les comunitats de més recursos, especialment a Andalusia, que n'és la més beneficiada. També ha remarcat que té intenció de presentar els pressupostos generals de l'Estat, els primers que s'elaborarien -si es presenten- aquesta legislatura.
Montero ha tret pit pel fet que Catalunya "ja no està com el 2017". "Hem deixat enrere el conflicte. És bo per als catalans, però també per als autonòms i les empreses d'Espanya", ha ressaltat. "Dialogar, raonar i entendre'ns és l'eina més valuosa que tenim per reforçar la democràcia", ha indicat la ministra d'Hisenda en una cita del filòsof Jürgen Habermas, que va morir aquest cap de setmana. Pel que fa a les mesures concretes que s'han d'adoptar aquest divendres en un consell de ministres extraordinari per mitigar els efectes de la guerra a l'Iran, ha ressaltat que l'eix més important és continuar impulsant canvis en el sector energètic. "Hem d'accelerar a més velocitat", ha remarcat.
La vicepresidenta del govern espanyol ha remarcat que estan parlant amb els agents socials i els grups parlamentaris per garantir que sigui aprovat el paquet. "Les mesures han de tenir el consens de tots els grups que ens fan costat", ha indicat Montero, que també ha demanat al PP que voti a favor del que validi el consell de ministres. Existeix consens al voltant d'una baixada del preu de l'energia, i ha apuntat que aquesta crisi "no és com les altres" perquè hi ha països com Israel que parlen de "guerra final". "La posició d'Espanya en tots els àmbits serà molt ferma: exigim una desescalada. Perquè això acabi, s'ha d'acabar la guerra. Que hi hagi diplomàcia", ha determinat.