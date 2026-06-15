PSOE i Sumar desencallen la llei per despenalitzar les injúries a la Corona i les ofenses religioses

PSOE i Sumar han acordat desbloquejar la proposició de llei que vol despenalitzar els delictes d'opinió com les ofenses religioses, a la Corona i als símbols espanyols. Es tracta d'una iniciativa impulsada per Sumar que el Congrés va admetre a tràmit el desembre del 2023, però que fins ara ha estat encallada a la comissió de Justícia. Concretament, PSOE i Sumar han decidit que la mesa del Congrés posi fi al termini per presentar esmenes a la totalitat al text. L'acord suposa derogar diferents articles del codi penal, tot i que manté el delicte d'enaltiment al terrorisme.
El ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, ha destacat que la reforma "blinda la llibertat d'expressió". Preguntat per si la reforma tindrà els vots necessaris de Junts, Urtasun ha respost que hi ha una "clara majoria" a favor de drets i llibertats. "No tinc cap dubte que totes les forces democràtiques hi donaran suport i serà una realitat", ha conclòs.
Urtasun ha destacat que es reforma el codi penal per modificar el que era una "anomalia del sistema jurídic". En aquest sentit, ha reivindicat que l'acord dona compliment a l'acord de coalició i "blinda la llibertat d'expressió" a l'estat espanyol. Així mateix, el ministre ha defensat que la reforma "no desprotegeix ningú" sinó que "reforça" la llibertat d'expressió.
Des del PSOE, Artemi Rallo ha explicat que PSOE i Sumar presentaran conjuntament esmenes parcials per suprimir diversos articles del Codi Penal per "protegir la llibertat d'expressió". Segons els socialistes, el PSOE vol complir amb la carta de drets fonamentals, la resolució del comitè de drets humans de Nacionals Unides o el Tribunal Europeu de Drets Humans que, tal com ha recordat, ha condemnat Espanya tres vegades per a aquesta qüestió.
Per la seva banda, el portaveu d'Esquerra Unida, Enrique Santiago, ha qualificat la reforma com a "urgència democràtica" i ha recordat que s'han condemnat cantants i dibuixants de còmics amb la legislació actual. Tot i que Esquerra Unida volia la derogació també del delicte d'enaltiment al terrorisme, ha explicat que ho han deixat de banda per tal d'arribar a un acord.
Concretament, pel que fa als delictes d'injúries i calúmnies a la Corona, les tres formacions han acordat la derogació de l'apartat 3 de l'article 490 del Codi Penal i la derogació íntegra de l'article 491 del codi penal. També s'elimina l'article 496 del codi civil relatiu a les injúries contres les Corts Generals i les assemblees legislatives; es modifica l'article 504 del codi penal per eliminar el delicte de calúmnies i injúries a les altes institucions de l'Estat; es deroga l'article 525 del codi penal sobre el delicte d'ofenses als sentiments religiosos; i es deroga l'article 543 del codi penal relatiu a ofenses i ultratge als símbols nacionals.