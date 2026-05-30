Comuns, Sumar i IU fan pinya a Barcelona per «resistir» fins al final de la legislatura de Sánchez

Els Comuns, Sumar, Izquierda Unida i Más Madrid han escenificat aquest dissabte a Barcelona una imatge d'unitat en un acte celebrat sota el lema "Un pas al capdavant". Els dirigents de les quatre formacions han defensat la necessitat de "resistir i aprofitar" el poc més d'un any que resta de legislatura per aprofundir en les polítiques socials, especialment en matèria d'habitatge.
L'acte ha comptat amb la participació dels ministres Ernest Urtasun, Mónica García i Pablo Bustinduy, així com del coordinador federal d'IU, Antonio Maíllo; la coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, i el dirigent dels Comuns Gerardo Pisarello, recentment escollit candidat a l'alcaldia de Barcelona.
El ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, ha assegurat que el govern espanyol tornarà a presentar "al més aviat possible" el decret d'habitatge al Congrés, així com la pròrroga dels contractes de lloguer. Segons ha defensat, les millores aconseguides pels treballadors no poden acabar convertint-se en beneficis per als grans propietaris i els actors que es beneficien de l'actual crisi residencial. Bustinduy també ha reivindicat el paper de l'executiu de Pedro Sánchez en un context internacional marcat per l'auge de les forces conservadores i ha assegurat que Espanya és una de les poques excepcions que no s'ha alineat amb el "projecte geopolític del trumpisme".
"No pararem fins a fer fora els rendistes"
Per altra banda, la ministra de Sanitat ha advertit que l'espai polític que conformen els Comuns, Más Madrid, Esquerra Unida i Sumar "no pararà fins a fer fora els rendistes" i els "especuladors" d'Espanya. "S'ha de construir i s'ha de regular. S'ha de posar un topall als preus, s'han de tancar els pisos turístics il·legals i s'ha de cruixir a impostos els fons voltor i els fons d'inversió", ha afirmat, entre aplaudiments del públic.
Reivindicació de l'espai a l'esquerra del PSOE
El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha defensat que les forces que van integrar la coalició de Sumar han estat el "motor" de moltes de les mesures socials impulsades durant aquesta legislatura., a banda d'advertir que no toleraran pactes entre el PP i Vox que impliquin retallades de drets fonamentals. En la mateixa línia, la coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, ha acusat el PP de sotmetre's als postulats de Vox i ha reivindicat l'espai polític situat a l'esquerra del PSOE com la millor alternativa per als pròxims anys.
Gerardo Pisarello ha aprofitat l'acte per reivindicar la necessitat d'articular una alternativa popular més àmplia. El dirigent dels Comuns ha apel·lat a la col·laboració amb formacions com Podem, ERC, Bildu, el BNG, Adelante Andalucía o la CUP, ja sigui per construir programes compartits o futurs acords electorals.
La trobada a Barcelona forma part d'una sèrie d'actes impulsats per l'espai confederal després de les cites celebrades a Madrid i Sevilla. Aquests aquestes tenen la voluntat de reactivar les bases i projectar una imatge d'unitat en l'últim tram de la legislatura.