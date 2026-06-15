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Política

L'UCO revela que el PSOE va pagar viatges a Leire Díez amb l'autorització de Santos Cerdán

  • Un policia davant la seu del PSOE

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Publicat el 15 de juny de 2026 a les 13:04
Actualitzat el 15 de juny de 2026 a les 13:10

La Unitat Central Operativa (UCO) ha revelat que el PSOE va pagar fins a sis viatges a l’exmilitant socialista entre abril i agost de 2024, un dels quals per reunir-se amb l’excomissari José Manuel Villarejo. En un nou informe entregat a l’Audiència Nacional després del registre de Ferraz, els investigadors asseguren que l’exdirigent socialista Santos Cerdán hauria ordenat verbalment que qualsevol viatge sol·licitat per Díez “es donés per autoritzat”. “Així mateix, Díez es comunicava directament amb el personal de la Secretaria d’Organització per reservar els viatges que necessitava, sense que les seves peticions requerissin una ulterior supervisió”, apunta l'UCO en el mateix document.

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