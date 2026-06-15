ERC pressiona Aena per la governança del Prat: «Ha de tenir més mirada de país»

Pressió d'ERC a Aena per la governança de l'aeroport del Prat. "Només ha mirat pel benefici econòmic però no ha tingut mirada de país", ha criticat Elisenda Alamany, secretaria general dels republicans, aquest dilluns en roda de premsa. La dirigent republicana s'ha referit a Aena en el context de la creació de l'Autoritat Aeroportuària de Catalunya que s'ha desencallat en el marc de la llei d'acompanyament dels pressupostos, que s'aprovarà el mes vinent. Alamany ha celebrat aquest nou pacte amb la Generalitat, però ha instat Aena a participar del procés i a no posar-se en contra.
La dirigent republicana ha recordat que Aena té un 51% de titularitat pública, motiu pel qual ha demanat que miri menys els diners i que treballi per posar l'interès general "al centre". Alamany també ha denunciat que el Prat finança altres aeroports de l'Estat, situació que pels republicans és "anòmala", i per això ha demanat obrir un debat sobre el sistema aeroportuari del país. "Ens agradaria governar l'aeroport com hem fet amb els trens", ha apuntat la secretaria general del partit, referint-se a un traspàs de Rodalies que encara està en marxa.
Alamany ha considerat que l'acord per l'Autoritat Aeroportuària és un "primer pas imprescindible" per reforçar la presència de la Generalitat en la governança del Prat. En primer lloc, caldrà aprovar les esmenes a la llei d'acompanyament dels pressupostos i, un cop passi això, a la primera meitat del juliol, es podrà posar en marxa el calendari. El segon pas ha de ser una reunió bilateral entre l'Estat i la Generalitat per ratificar-ho l'acord, que necessita l'aval de Madrid. I, en paral·lel, també es posarà en marxa un pla estratègic sobre el sistema aeroportuari. Una de les iniciatives que es vol impulsar és que els principals aeroports catalans estiguin connectats per ferrocarril per facilitar la mobilitat interna.
Ara bé, l'oposició d'Aena ha estat clara en tot aquest procés. El president de l'empresa aeroportuària, Marici Lucena, ha advertit que les propostes de participació o traspàs de la gestió aeroportuària són "clarament incompatibles" amb el marc constitucional. En aquest sentit, Lucena ha remarcat que "la regulació i la supervisió dels aeroports correspon de forma exclusiva a l'Estat" i insisteix que la gestió "correspon només i exclusivament" als òrgans de govern de la companyia, que té accionistes. Encara queda per definir, doncs, de quina manera la creació d'aquest òrgan -que ha de començar a operar l'1 de gener de 2027- permetrà influir en la governança del Prat.
"Menys joies i més explicacions" per a Sánchez
En una altra carpeta, ERC ha insistit a demanar que Pedro Sánchez s'expliqui pels escàndols del PSOE. "Menys joies i més explicacions", ha demanat Alamany al president espanyol, en referència a les joies trobades en mans de José Luís Rodríguez Zapatero. "Zapatero no era un noi que passava per allà, és expresident i avalador polític de Sánchez", ha criticat la dirigent republicana. En paral·lel, Alamany ha dit que els casos coneguts es queden, per ara, en l'àmbit de Madrid, i que aquest és el motiu pel qual finalment no han demanat explicacions a Salvador Illa.
Cal recordar que Zapatero declara aquesta setmana com a imputat en el cas Plus Ultra. Els republicans reconeixen una part de guerra judicial en alguns dels casos que esquitxen els socialistes i per això demanen explicacions. "Cada minut d'espera s'alimenten més els dubtes", repetixen des de la seu de Calàbria. Ara bé, els republicans aniran "pas a pas" i no es plantegen trencar amb Sánchez. Les decisions, expliquen des d'ERC, es prenen amb els socis de la investidura amb qui comparteixen més afinitat, com Bildu o el BNG. Cap d'ells vol trencar la legislatura en aquests moments, més veient que a l'altra banda ve el PP de bracet amb Vox.