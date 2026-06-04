La llei d'acompanyament als pressupostos tira endavant amb crítiques de Junts pels impostos

El Parlament ha tombat les esmenes a la totalitat al projecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2026, la coneguda com a llei d’acompanyament dels pressupostos. Els vots de PSC, ERC i Comuns han rebutjat les esmenes de retorn de Junts, Vox, PP, CUP i Aliança Catalana. El text, idèntic al de febrer, elimina 22 taxes, en modifica 70 i en crea tres de noves amb l'objectiu de "simplificar la burocràcia i agilitar els procediments", segons l'executiu. La norma també incorpora mesures per reduir tràmits administratius, especialment en l'àmbit de l'habitatge.
La llei incorpora mesures per reduir tràmits administratius, especialment en l’àmbit de l’habitatge. Arran dels acords amb els republicans, incorporarà via esmenes la creació de l'Autoritat Aeroportuària de Catalunya i que, en una futura Comissió Bilateral amb l'Estat, s'haurà de crear un organisme conjunt per "coordinar la governança" del sistema aeroportuari català.
En l'àmbit fiscal, la llei actualitza el cànon de l’aigua per als usos domèstics, industrials i ramaders de cara als exercicis 2027, 2028 i 2030 per garantir un "marc econòmic estable" a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). Es tracta d'una actualització de paràmetres que no es feia des del 2017, i per aquest 2026 es preveu que l'augment sigui del 6%, que gestionarà directament l'ACA.
Pel que fa a l’IRPF, s'introdueix una nova deducció per a propietaris de finques inscrites amb iniciatives de conservació del patrimoni natural. L'avantatge fiscal serà de 300 euros si la finca és en un espai natural protegit i de 200 euros en la resta de casos, amb un tram addicional per hectàrea dins la xarxa Natura 2000. La norma permet la tramitació d'urgència d’avantprojectes de llei i reglaments —que reduirà a la meitat els terminis—i preveu la digitalització en un màxim de dos anys dels procediments vinculats a activitats econòmiques, urbanístiques i ambientals.
En matèria d’habitatge, el text vol reforçar el control del mercat del lloguer obligant les administracions a compartir informació amb l'Institut Català del Sòl i endureix el règim sancionador per publicitat incorrecta dels preus. També crea un mecanisme de finançament perquè comunitats de propietaris puguin afrontar rehabilitacions i amplia les eines per detectar habitatges buits o en situació anòmala. Finalment, en l'àmbit urbanístic es crea la Plataforma Urbanística de Catalunya amb validesa legal, es facilita la implantació d'allotjaments per a treballadors temporers i es permet incrementar el nombre d'habitatges de protecció oficial sense augmentar l'edificabilitat, entre altres.
Junts i PP critiquen que el Govern no abaixi impostos
Junts, PP, Vox i Aliança Catalana han criticat que el Govern no hagi aprofitat la llei d'acompanyament als pressupostos per abaixar impostos. El portaveu de Junts, Salvador Vergés, ha assenyalat especialment la necessitat de rebaixar l'IRPF mentre que el portaveu del PP, Juan Fernández, acusa el Govern de convertir la classe mitjana en el seu caixer automàtic. Per la seva banda, Junts ha posat l'accent en "l'espoli fiscal". Mentre que la CUP ha lamentat que els pressupostos no donin resposta al conflicte educatiu i n'ha responsabilitzat especialment a ERC i Comuns.
Vergés ha carregat contra la llei de mesures perquè "no preveu cap rebaixa d'impostos", una mesura que, especialment en el cas de l'IRPF, és "qüestió de justícia". També ha criticat que el text que el Parlament debat avui contingui una modificació "interessada" de la llei d'incompatibilitats dels alts càrrecs de la Generalitat, "perquè la consellera Montserrat pugui seguir fent recerca". Per altra banda, Vergés creu que la llei de mesures no conté "cap mena d'ambició nacional". "No deixa de ser un simple recull d'ajustos normatius", ha dit, i ha reiterat la necessitat que Catalunya disposi d'un concert econòmic.
Fernández ha acusat el Govern de convertir la fiscalitat en una "arma de càstig massiu" contra la prosperitat i ha assenyalat que la víctima és la "classe mitjana". "La classe mitjana és el caixer automàtic del Govern", ha afegit per després denunciar el "gran frau de la prosperitat compartida". En aquest sentit, ha afirmat que l'executiu "tritura fiscalment" la classe mitjana. Segons el portaveu dels populars, la llei d'acompanyament certifica que Illa "s'ha aplegat a la inèrcia que asfixia Catalunya incapaç de trencar amb el passat".
Per altra banda, la diputada de la CUP Pilar Castillejo ha criticat que els pressupostos hagin tornat al Parlament amb "pocs canvis" tot i que hagi esclatat el conflicte educatiu. I ha lamentat que els comptes no incorporin "una resposta a l'altura" de la comunitat educativa. Un fet que, segons ha assenyalat, és "devastador" tant per al PSC com per als socis d'investidura. "ERC i Comuns han demostrat que la seva negociació pressupostària no serveix", ha conclòs. Castillejo també ha avisat el Govern que l'aprovació dels pressupostos no seran un èxit polític perquè, tot i que van prometre normalitat, ha esclatat el conflicte educatiu i la crisi ferroviària.
ERC i Comuns defensen el reforç al dret a l'habitatge
ERC i Comuns han defensat el reforç al dret a l'habitatge que permet la llei d'acompanyament als pressupostos. El diputat d'ERC Joan Ignasi Elena ha tret pit d'haver "influït" en seguretat i habitatge, tot i que ha anunciat que el partit presentarà esmenes en matèria de micropobles i polítiques socials. El portaveu dels Comuns a la cambra, David Cid, ha reivindicat la creació de la direcció general de disciplina d'habitatge i ha retret al PP que apliquin sancions en altres comunitats i les vegin bé a Catalunya. El diputat del PSC Guillem Sánchez ha respost a l'oposició que no es poden abaixar impostos "permanentment" però sí millorar l'eficiència del sistema fiscal.
Amb aquesta aprovació, Sánchez ha evidenciat que se "supera la política del 'tot o res'. Cid ha recordat que Junts sí que van pactar amb ells la taxa turística i els impostos a les elèctriques. "S'han convertit en el partit del 'no", ha afegit. "No els demanarem permís", ha avisat Cid a Junts sobre les polítiques d'habitatge. A la vegada, Elena ha celebrat el manteniment d'una estructura fiscal construïda en governs anteriors entre ERC i Junts, i ha anunciat una esmena sobre la talidomida. Junts va registrar una proposició de llei perquè les persones afectades per la malaltia no paguin l'IRPF autonòmic per les ajudes.