Els pressupostos superen les esmenes a la totalitat i s'encaminen a la recta final

Els pressupostos, com era previsible, han esquivat el primer escull parlamentari. La cambra catalana, amb els vots del PSC, ERC i els Comuns, han tombat les esmenes a la totalitat als comptes que havien presentat el conjunt de l'oposició. D'aquesta manera, els pressupostos s'encaminen ja cap a l'aprovació definitiva, prevista per al 2 de juliol, a l'espera de si algun partit els porta al Consell de Garanties Estatutàries i n'acaba dilatant la votació final. En tot cas, la consellera d'Economia, Alícia Romero, ha celebrat el pacte i ha agraït a ERC i els Comuns que hagin tingut "responsabilitat, servei de país i generositat".
La consellera ha reivindicat el contingut dels pressupostos, però també els acords extrapressupostaris assumits especialment amb els republicans. Ha mencionat el nou model de finançament -i ha demanat a Junts i PP que no el bloquegin al Congrés-, el reforç de l'Agència Tributària de Catalunya, la creació de la societat d'inversions o la majoria catalana al Consorci de la Zona Franca. Romero ha admès que ha estat una negociació "intensa i exigent" però ha celebrat que també "fructífera", mentre que ha reivindicat que el resultat és que els comptes donen "capacitat de resposta" i destinen 3 de cada 4 euros a partides socials. Els socis han reivindicat els compromisos que han estirat al Govern, mentre que l'oposició ha carregat contra el projecte.
Crítiques des de l'oposició
Qui ha liderat les crítiques als pressupostos ha estat Junts. La presidenta parlamentària del partit, Mònica Sales, ha demanat a Romero "més humilitat i menys triomfalisme" i ha lamentat que la negociació pressupostària ha estat "un vodevil i un desastre". "La inestabilitat permanent és la marca del tripartit", ha apuntat Sales, que ha acusat PSC, ERC i Comuns d'estar "sota el focus de la corrupció" en referència als escàndols del PSOE i a les adjudicacions irregulars a Altafulla, respectivament. Sobre els republicans, Sales els ha retret que el "sí" als pressupostos sigui "resignat i submís". "Han passat de reclamar la sobirania nacional a administrar la gestoria socialista", ha apuntat.
Des del PP, Alejandro Fernández ha carregat contra uns pressupostos que, segons ha dit, estan "al servei del PSC i de la menjadora socialista". El president del grup dels populars ha qualificat els socialistes "d'okupes de l'administració pública": "Són uns mestres col·locant els seus i creant places per als seus". Per últim, la CUP ha considerat que els comptes "no estan a l'altura" del país ni de l'"esforç" de la ciutadania. "L'únic que hi veiem és un Govern de braços caiguts", ha etzibat Laure Vega. Vox i Aliança Catalana també han exposat els motius de les seves esmenes a la totalitat.
ERC i els Comuns defensen l'acord pels comptes
ERC ha defensat l'aprovació dels pressupostos pactats amb el Govern. "No som aquí per administrar bloquejos ni per practicar la resignació", ha reivindicat la portaveu republicana al Parlament, Ester Capella. També ha admès que "no és tot el que ERC voldria", però calen acords per "avançar". Capella ha incidit en el treball "viu" cap a la recaptació de l'IRPF i en el compromís d'assolir un nou model de finançament. A més, ha descrit els pressupostos com a "eina de cohesió". La presidenta parlamentària dels Comuns, Jéssica Albiach, ha avisat que el "sí" als comptes no és un "xec en blanc" pel que queda de legislatura i ha receptat a Illa el compliment dels pactes assolits.
Recta final dels pressupostos
Que caiguin les esmenes a la totalitat aplana el camí final cap a l'entrada en vigor dels pressupostos, un camí que ha estat més llarg del que hagués desitjat el Govern. Les negociacions no han estat fàcils i van estar a punt de descarrilar després que l'executiu presentés els comptes sense un acord tancat amb ERC. Els van retirar per primera vegada a la història de la Generalitat, però van aconseguir un acord perquè els republicans s'asseguessin a negociar-los mentre ajornaven la línia vermella de l'IRPF. I mig any després es va arribar aconseguir l'acord, també amb els Comuns, que van reestructurar el pacte tancat al febrer.
El calendari fins a l'aprovació definitiva dels pressupostos també ha quedat aclarit. Un cop cauen les esmenes a la totalitat, el Parlament tornarà a reunir les comissions i farà el debat i votació de les seccions pressupostàries per a cada departament. Després, la comissió d'Economia votarà les esmenes a l'articulat i elaborarà el dictamen del projecte de llei de pressupostos. L'aprovació definitiva està prevista per al 2 de juliol. Això sí, si algun partit porta els comptes al Consell de Garanties Estatutàries, que poden fer-ho entre el 25 i el 30 de juny, la votació es podria endarrerir previsiblement fins a final de juliol. Així doncs, els pressupostos estan més a prop, però encara els queda camí.