«Que els treballadors puguin comprar el cotxe que fabriquen»: Illa i els agents socials rubriquen el Pacte Nacional per a la Indústria

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat que Catalunya “ho té tot per liderar la transformació econòmica”, i ha posat en valor el potencial del teixit productiu del país, quan les empreses catalanes exportadores suposen el 33% del total de l’estat espanyol. Ho ha dit en la signatura del Pacte Nacional per a la Indústria. El president ha resumit en una frase el que haurien de ser els fruits del Pacte: “Que els treballadors puguin comprar el cotxe que fabriquen”. Illa també ha saludat opositivament l’acord entre els Estats Units i l’Iran, tot proclamant que els valors que han de predominar són el diàleg, la diplomàcia i el dret internacional.
El Pacte Nacional per a la Indústria 2026-30 vol ser el full de ruta per transformar el model industrial de Catalunya a través de 19 mesures, amb una inversió de 5.000 milions d’euros. Un acte que s’ha fet al Port de Barcelona, amb el mar com a testimoni. Illa ha assenyalat que el port viu un bon moment, “senyal que el país també el viu, amb un creixement del tràfic de mercaderies del 5%”.
“Aquest no és un pacte sectorial, sinó de país i de futur”, ha dit Illa. Catalunya no s’entén sense la seva indústria, forma part de la nostra manera de generar prosperitat”, ha afirmat Illa, que ha recordat els temps de la Revolució Industrial, en un país que ha sabut liderar el procés de la vella indústria a l’era digital.
Els 5.000 milions d’euros, ha explicat el president, ha al·ludit a apostar pel sector de la defensa, acollir la Supercomputing Center o la candidatura de la Gigafactoria a Mora d’Ebre. “Més indústria, però millor indústria, i millors feines”, ha resumit Illa, que ha fet referència a un objectiu: “Tornar a ser la locomotora d’Espanya”. “Avui, millor indústria és més esperança”, ha afirmat el president de la Generalitat.
L’acte s’ha fet al World Trade Center del Port de Barcelona, amb la presència dels agents socials. Hi era el conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, i hi han intervingut la secretària general de CCOO de Catalunya, Belén López; el secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros; el president de Pimec, Antoni Cañete, i el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre.
Camil Ros, d’UGT, ha subratllat la continuïtat de les polítiques industrials a Catalunya, valorant la incorporació del sector agroalimentari a l’acord i el vincle dels ajuts públics a l’ocupació. “Catalunya, sense la indústria, seria un altre país”, ha dit, posant el sector com un espai també d’integració dels nouvinguts. Des del port de barcelona, Ros ha citat Rubert de Ventós quan deia que “port és pont, porta i pacte”.
La líder de Comissions, Belén López, ha afirmat que el Pacte incorpora algunes de les mesures defensades pel sindicat, com la participació dels treballadors en la gestió de les transicions tecnològiques, la xarxa catalana d’alta velocitat i la solidesa de la formació. Ha propugnat anar a una estratègia industrial de país “de veritat”.
El president de Pimec, Antoni Cañete, ha ressaltat que des del 2000, Catalunya ha perdut prop de 150.000 treballadors de la indústria i 14.000 empreses. Cañete ha afirmat que la seva patronal ha fet que el Pacte “sigui més pime”, com una reserva d’ajuda per a les pimes i es destaqui les dificultats de la petita i mitjana empresa per consolidar-se, i el focus posat sobre la formació.
Josep Sánchez Llibre, president de Foment, ha assegurat que el Pacte permetrà reindustrialitzar el país i que el sector industrial arribi al 25% del PIB -ara es troba en el 19%-, així com incrementar la productivitat, una de les finalitats de l’empresariat perquè l'economia del país pugui ser plenament competitiva.
“Estem preparats per contribuir a que Europa pugui recuperar la seva sobirania perduda”, ha assenyalat el conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper. El conseller ha insistit en què el contingut del Pacte és molt concret i busca potenciar les exportacions tecnològiques, millorar la productivitat, una major qualitat de l’ocupació, i que es tracta d’un Pacte “viu”, obert a modificacions per adaptar-se a un context incert: “La nostra estructura industrial ha de ser flexible”. “El que hem signat avui no és una declaració d’intencions”, ha conclòs.