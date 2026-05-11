Indra es mobilitza per liderar un sector català de la indústria de defensa

Bufen vents de guerra al món. I, en aquest context, Europa ha fet una aposta per rearmar-se. Catalunya no en queda al marge i, de fet, la mateixa Generalitat ha fet una crida a la indústria del país a reorientar-se cap a la defensa. En aquest context, aquest dilluns la multinacional espanyola Indra -amb un 28% de participació estatal- celebra una jornada a Barcelona per tal d'anunciar un pla d'inversions i situar-se com a punta de llança de la indústria de defensa al nostre país.
Més de 200 empreses i centres de recerca catalans
Amb el lema “Innovar, avançar, créixer. Tots units, més forts. El moment és ara”, la multinacional Indra ha escollit Barcelona per celebrar la quarta edició de la denominada Trobada de l’Ecosistema de la Indústria Nacional de Defensa. En aquesta ocasió, el focus es posa a Catalunya i, de fet, l'acte reunirà més de 200 empreses, pimes, startups, universitats i centres de recerca del país per exposar-los els plans de creixement en plena onada de remilitarització.
Des de fa pocs mesos, el català Ángel Simón -exconseller delegat de CriteriaCaixa i president executiu d'Agbar- lidera la multinacional espanyola de referència en el sector defensa. Juntament amb el conseller delegat José Vicente de los Mozos anunciaran l'anomenat Pla Catalunya, on es detallen les inversions previstes. A més, es formalitzaran acords de col·laboració amb 19 empreses i pimes per reforçar les seves capacitats en tecnologies duals (civil i militar), ciberseguretat, ciberdefensa i espai, àrees clau per als projectes desenvolupats per Indra al nostre país.
Suport institucional de la Generalitat i el govern espanyol
L'aposta per la indústria militar té el ple suport institucional. No en va, serà el president Salvador Illa l'encarregat de clausurar la jornada. L'obertura, per la seva banda, anirà a càrrec de dos números 2 dels ministeris: els secretaris d’Estat de Defensa, Amparo Valcarce, i d’Indústria, Jordi García Brustenga. A més, Jaume Baró, secretari d’Empresa i Competitivitat de la Generalitat, serà l'encarregat de moderar una de les taules rodones previstes.
Actualment, el grup Indra té fins a vuit seus al nostre país amb un volum de negoci global de 365 milions i fins a 3.500 treballadors. Segons la companyia, de les 350 entitats amb què manté acords i aliances, 130 estan vinculades a la seguretat i la defensa.