28 de maig de 2026

Cerca Search | Newsletters Newsletter |

ara mateix

ARA MATEIX

Economia

Les entitats socials veuen «un pas enrere» la decisió del TC d'anul·lar part de la Llei de pobresa energètica

  • Vora el 17% de la població catalana no pot mantenir la llar a temperatura adequada -

ARA A PORTADA

Publicat el 28 de maig de 2026 a les 19:04

La Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya ha considerat "un pas enrere molt greu" la decisió del Tribunal Constitucional d'anul·lar "dos articles clau" de la llei catalana de pobresa energètica. Segons la Taula, a la pràctica això suposa que "milers de famílies" queden "més exposades" a perdre l'accés a "subministraments bàsics per viure amb dignitat", com ara la llum, el gas o l'aigua. En la mateixa línia, les entitats han alertat que la situació arriba en un moment "especialment preocupant" per la fi del conveni entre la Generalitat i Endesa "que fins ara protegia les llars vulnerables" i sense "una alternativa clara".

La Taula ha afirmat que, amb la decisió del TC, el pes "torna a recaure" sobre tràmits administratius i terminis burocràtics que "sovint no responen a la realitat d'emergència social que viuen moltes llars" i han lamentat que es debiliti una eina que "havia convertit Catalunya en un referent" en la defensa del dret a l'energia i en la prevenció de la pobresa i l'exclusió social.

Escull Nació com la teva font preferida de Google

Et pot interessar