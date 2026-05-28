La Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya ha considerat "un pas enrere molt greu" la decisió del Tribunal Constitucional d'anul·lar "dos articles clau" de la llei catalana de pobresa energètica. Segons la Taula, a la pràctica això suposa que "milers de famílies" queden "més exposades" a perdre l'accés a "subministraments bàsics per viure amb dignitat", com ara la llum, el gas o l'aigua. En la mateixa línia, les entitats han alertat que la situació arriba en un moment "especialment preocupant" per la fi del conveni entre la Generalitat i Endesa "que fins ara protegia les llars vulnerables" i sense "una alternativa clara".\r\n\r\nLa Taula ha afirmat que, amb la decisió del TC, el pes "torna a recaure" sobre tràmits administratius i terminis burocràtics que "sovint no responen a la realitat d'emergència social que viuen moltes llars" i han lamentat que es debiliti una eina que "havia convertit Catalunya en un referent" en la defensa del dret a l'energia i en la prevenció de la pobresa i l'exclusió social.\r\n