Niubó avisa que l'oferta d'aquesta tarda als sindicats serà la «definitiva»

En ple estira-i-arronsa amb els sindicats, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha llançat un ultimàtum. Durant la comissió parlamentària d'educació i formació professional, la titular de la cartera ha avisat que la proposta que posarà aquesta tarda sobre la taula dels sindicats serà la "definitiva". Niubó ha avançat que es tracta d'una proposta "més completa" de la presentada aquest dimecres, tant pel que fa a la "incorporació de recursos a l'aula per atendre la complexitat" com també "al tema salarial", la qual confia que permetrà desencallar les negociacions després de sis trobades en què no s'ha pogut aconseguir un acord.
Niubó no ha volgut desvelar els detalls concrets de la proposta que presentaran aquesta tarda als sindicats educatius i ha deixat clar que el Govern "no s'aixecarà de la taula en cap cas". En aquesta línia, la titular d'Educació ha lamentat que aquest dimecres no s'arribés a cap acord durant la sisena reunió "malgrat la predisposició de les parts". La manca d'entesa, segons afirmen els sindicats crítics, es va produir a causa de l'enrocament amb CCOO i UGT en diversos aspectes, especialment en matèria d'escola inclusiva. Un aspecte que, a parer dels sindicats minoritaris, s'ha de negociar en les reunions de desplegament de l'acord del març. Per la seva banda, Niubó també ha defensat que l'executiu "ha escoltat" i ha mostrat "total disposició de mà estesa".
La d'aquesta tarda serà la setena reunió entre Educació i els sindicats i, hores abans, Niubó ha tornat a defensar que l'acord signat amb CCOO i UGT el mes de març era "molt potent" i "sense precedents". És per aquest motiu, doncs, que la consellera defensa que amb aquesta proposta "definitiva" que oferirà a la part social de la mesa sectorial pretén "incorporar" els sindicats crítics "a l'acord del març" amb les organitzacions minoritàries. La reunió d'aquest dijous estava prevista per a les dotze del migdia, però finalment des d'Educació han decidit posposar-la fins a les tres de la tarda, ja que d'aquesta manera la consellera pot ser-hi present.
Els sindicats, descontents amb Niubó
Les afirmacions de la consellera en seu parlamentària no han tingut una bona rebuda entre el sindicat majoritari del sector. En un breu comunicat emès minuts després, USTEC critica que Niubó parli de proposta "definitiva": "La reunió d’aquesta tarda ha de servir per negociar amb garanties una proposta oberta, no per validar una proposta de caixa o faixa", argumenten des del sindicat majoritari. A més, recorden que, fins ara, la conselleria no els ha dut cap proposta detallada per escrit -una reclamació persistent en les meses de negociació: "Per tant, no pot ser que la primera proposta formal que arribi a la mesa es presenti ja com una proposta definitiva i tancada", asseveren.
En aquesta línia, en resposta a les declaracions de la titular de la cartera, el sindicat majoritari assegura que afronta la reunió "amb tota la força acumulada durant les jornades de vaga i mobilització, amb un professorat més organitzat i mobilitzat que mai als centres educatius del país": "És aquesta força la que ens permet afirmar que ens anem aproximant a un acord, però que cal arribar-hi amb totes les garanties, i per tot plegat demana que el govern estigui a l'alçada del moment històric i afronti les negociacions amb el màxim rigor", remarquen des d'USTEC.