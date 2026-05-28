Les mobilitzacions contra l'ampliació de l'aeroport tornaran al setembre

El moviment popular prepara una nova rèplica a l'ampliació de l'aeroport del Prat de Llobregat. Aquesta vegada, però, l'avís de la mobilització ciutadana arriba amb quatre mesos d'antelació. Diverses entitats convoquen una manifestació el pròxim 20 de setembre, l'endemà que faci cinc anys d'una marxa que va implicar milers de persones -90.000, segons els organitzadors; 10.000, segons la Guàrdia Urbana- amb la mateixa motivació. Ara, mentre Aena avança en els tràmits per engrandir la infraestructura i augmentar el nombre de passatgers que arriben al Prat, els sectors més sensibilitzats amb la preservació ambiental o contra el model de creixement turístic ultimen una nova protesta.
La intenció de Zeroport -l'entitat impulsora de la proposta- és que el pròxim mes de setembre hi hagi "una gran mobilització" explícitament contrària a l'ampliació de l'aeroport. No s'ha dit l'on, però s'ha dit el quan. I és que la data no només té valor simbòlic, en relació a la resposta popular del 2021, sinó que també arribarà "en període preelectoral" -vuit mesos dels comicis municipals- i en un moment en què el govern espanyol ja haurà aprovat, o ho tindrà a tocar, el Document de Regulació Aeroportuària 2027-2031 d'Aena.
De fet, els convocants de la protesta remarquen que l'empresa público-privada estatal ja està licitant per més de cinc milions d'euros la redacció del Pla Director de l'aeroport, que inclou la futura ampliació de la tercera pista uns 500 metres, les remodelacions de la T1 i la T2 i la construcció d'una terminal satèl·lit. Mentrestant, els impulsors de la protesta desconfien de les bones paraules sobre la protecció del Delta del Llobregat. I, a banda, assenyalen directament els diferents governs amb presència del PSC, tant a l'Estat, com a la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona: "Tampoc no són creïbles les seves promeses de lluita contra la turistització i l'especulació del mercat de l'habitatge quan el projecte d'ampliació suposaria passat de 55 a 80 milions de passatgers".
Per respondre a aquest projecte, el front social que crida a la mobilització va més enllà d'entitats especialitzades en la fiscalització aeroportuària. La Lliga per la Defensa del Medi Natural (Depana), l'Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic (ABDT), la plataforma Aigua és Vida -especialitzada en planificació hídrica-, la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya (COSHAC) o l'Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP) són part d'aquesta convocatòria també. La participació d'aquestes entitats convocants neix de les diverses implicacions que acompanyen l'ampliació del Prat, que van des del potencial augment del volum de turistes a zones ja tensionades fins al desviament de la inversió en infraestructures, ja que es dedicarien esforços pressupostaris rellevants a l'aeroport mentre el sistema ferroviari català acumula deficiències destacades. De fet, el juny del 2025, Generalitat, Estat i Aena van detallar que el pla de conversió aeroportuària del Prat implicaria uns 3.200 milions d'euros.