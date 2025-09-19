Collboni defensa que «no hi cap ni un turista més» a Barcelona

Un "no" rotund. És la resposta de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, a la pregunta de si cap algun turista més a la ciutat. El batlle del PSC ha assegurat aquest divendres en una entrevista a l'Hoy por hoy de la SER que garantir que el turisme funcioni "en benefici de la ciutadania" i amb respecte per a la convivència és una prioritat per l'Ajuntament. Això, mentre es concreta l'ampliació de l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona-el Prat, amb l'anunci d'aquest dijous de Pedro Sánchez que Aena invertirà uns 13.000 milions d'euros als centres de tot l'Estat entre el 2027 i el 2031, tot i que per ara es desconeix la quantitat exacta que es destinarà a Barcelona.
Collboni ha repassat els eixos principals del consistori per limitar el turisme a la ciutat i ha destacat la prohibició de llicències per a pisos turístics a partir del 2028. En aquest sentit, ha apuntat que el conflicte amb Airbnb ha de servir com a advertència al conjunt de les plataformes de lloguer turístic que seran ferms amb aquest compromís. "Jo defenso el dret a passejar dels barcelonins", ha dit.
També hi ha la creació aquest estiu d'un comissionat específic per gestionar el turisme, José Donaire, acadèmic amb experiència en l'acompanyament a les administracions i exdiputat del PSC. Donaire arriba a l'administració barcelonina després d'haver dedicat la seva carrera a investigar el turisme, els comportaments dels visitants i els models de gestió d'aquesta indústria econòmica.
En alguna de les carpetes específiques, com l'aeroport del Prat, Donaire s'ha arribat a posicionar clarament com a expert: "Ampliar l'aeroport del Prat és probablement un error majúscul", titulava un text seu, nou mesos enrere. Ara haurà de coordinar aquesta visió amb les intensions contraposades del govern en què s'integra, que és nítidament proampliació.
La tercera mesura que ha subratllat Collboni per contenir la càrrega turística és l'acord amb el Port de Barcelona per reduir les terminals de creuers previstes a la ciutat per als pròxims anys. Es passarà de set terminals projectades a cinc. S'enderrocaran les tres infraestructures públiques actuals (A, B i C) i se'n construirà una de nova. Alhora, es mantindrà les quatre terminals privades, inclosa la que tot just comença a construir-se actualment, la G.
L'aeroport del Prat registra el rècord històric de passatgers a l'agost
Les declaracions de Collboni arriben després que l'aeroport del Prat hagi tancat el mes amb més passatgers de la història aquest agost amb un total de 5.673.319, un 4,8% més en comparació amb el 2024, segons dades d'Aena. La infraestructura encadena 11 mesos amb rècords mensuals i suma quatre mesos seguits amb més de cinc milions d’usuaris. De fet, el període estival al Prat, entre l’1 de juliol i el 31 d’agost, és el millor de la història, assolint 11.213.329 passatgers, un 3,8% més respecte al mateix període de l’any passat.
Es tracta d’una xifra que arriba al màxim teòric de capacitat de l’aeroport i que fa pensar que trencarà el rècord anual del 2024, quan van passar per la instal·lació 55.034.955 viatgers. De moment, des de l’inici del 2025 per l’aeroport del Prat han arribat 38.396.761 passatgers, un 4,1% més que entre els mesos de gener i agost del 2024.