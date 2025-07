L'Ajuntament i el Port de Barcelona tanquen un acord per reduir les terminals de creuers

L'Ajuntament de Barcelona i el Port de Barcelona ja tenen acord per reduir les terminals de creuers previstes a la ciutat per als pròxims anys. Es passarà de set terminals projectades a cinc. S'enderrocaran les tres infraestructures públiques actuals (A, B i C) i se'n construirà una de nova. Alhora, es mantindrà les quatre terminals privades, inclosa la que tot just comença a construir-se actualment, la G. El pacte formalitzat avui entre el govern de Jaume Collboni i l'autoritat portuària remata un compromís que mesos enrere es va explicar a l'Ajuntament, en el marc d'unes negociacions entre el PSC i BComú.

La nova terminal serà pública, estarà oberta a l'ús general -no serà capitanejada per una sola gran companyia, com passa amb altres infraaestructures- i tindrà una capacitat per donar servei a fins a 7.000 passatgers alhora. A més, segons asseguren el Port i l'Ajuntament en el comunicat oficial, "la nova terminal prioritzarà aquells creuers que siguin de port base i els vaixells petits".

Tanmateix, la capacitat que projecta a la nova terminal és rellevant. Per ubicar-ho, la companyia privada MSC acaba d'inaugurar fa pocs mesos la nova infraestructura (H) del Port de Barcelona per a creuers: té capacitat per a 6.600 viatgers a la vegada, segons la directora de la terminal de gestió privada ja estrenada. Si el cúmul de passatgers que fins ara podien acollir les tres terminals que s'enderrocaran (A, B i C) era de 12.800 turistes, amb el nou disseny es retallarien unes 5.800 persones de capacitat màxima. Això porta a "reduir en un 17% la capacitat que té el Port d'acollir creuers", ha expressat l'alcalde Collboni. Alhora, però, ha matisat que els resultats es veuran "a mig termini".

La decisió arriba després que els darrers anys el sector dels creuers hagi encadenat dos anys de rècords de passatgers al port barceloní, malgrat operar amb cinc terminals, únicament. En un context de debat sobre el turisme, el govern barceloní -i els seus socis- havien insistit en la necessitat de reduir la projecció de terminals. Ara s'ha formalitzat, i s'ha fet amb un full de ruta que regula el que passarà al Port fins al 2030.

Aquesta informació s'ampliarà.