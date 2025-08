Programa de les festes de Gràcia 2025

La festa major de Gràcia és un dels esdeveniments més destacats de l’agost barceloní. La festa de la Vila omple l’agenda amb una setmana de concerts, activitats i carrers guarnits arreu del barri. El concurs de decoracions de carrers i places és un dels actes més sonats, però no és l’únic. La programació de les celebracions és diversa i inclou entreteniment per a tots els públics.

Pregó de les festes de Gràcia

Com és tradició, el tret de sortida el donarà la lectura del pregó del 14 d’agost, a les 19 h. Enguany la pregonera és l’escriptora i historiadora de l’art Maria Garganté, i autora del llibre Santificaràs les festes, on reflexiona de manera crítica sobre el sentit de la festa. El començament de la gresca també el marcarà el ball de l’Àliga i la tabalada d’inici de festa.

Activitats culturals i festives

En aquesta edició es recuperen els actes de cultura popular després que l’any passat molts quedessin anul·lats per un conflicte intern entre entitats. A continuació, els més destacats del programa:

Cercavila de Sant Roc : dissabte 16 d’agost.

: dissabte 16 d’agost. La tradicional Diada Castellera amb la participació dels Castellers de Vilafranca , els Xiquets de Reus i els Castellers de la Vila de Gràcia : diumenge 17 d’agost a les 11 h, a la plaça de la Vila de Gràcia.

amb la participació dels , els i els : diumenge 17 d’agost a les 11 h, a la plaça de la Vila de Gràcia. Reconeixement de comissions centenàries : diumenge 17 agost, a les 14 h, a la plaça de la Vila de Gràcia, i a les 14.30 h, al carrer de la Fraternitat.

: diumenge 17 agost, a les 14 h, a la plaça de la Vila de Gràcia, i a les 14.30 h, al carrer de la Fraternitat. Lliurament de premis del c oncurs de carrers guarnits : dimarts 19 d’agost, a les 18 h, plaça de la Vila de Gràcia.

: dimarts 19 d’agost, a les 18 h, plaça de la Vila de Gràcia. Passejada de Gegantons de la Festa Major: dimarts 19 d’agost a les 10:30 h.

de la Festa Major: dimarts 19 d’agost a les 10:30 h. Correfoc infantil (dijous 21 d'agost a les 19 h) i adult (a les 21:30 h).

infantil (dijous 21 d'agost a les 19 h) i adult (a les 21:30 h). Gimcana de la Festa Major de Gràcia : dijous 21 d’agost.

: dijous 21 d’agost. Arts Escèniques a la plaça Joanic. Espectacle de l’Esbart Vila de Gràcia: dissabte 16 d’agost a la nit. Aplec de la Sardana Vila de Gràcia (cancel·lat al maig): diumenge 17 d’agost Acte multiconfessional de la festa: dilluns 18 d’agost. Espectacle Solament jo i el gat, per reflexionar sobre la soledat no desitjada: dijous 21 d’agost, a la tarda.

a la plaça Joanic.

Concerts de festa major

Des del 2005, la plaça del Sol es converteix en la 'Plaça del Folk' i esdevé el punt de trobada de la música d'arrel tradicional durant les festes de Gràcia. La proposta inclou concerts, animació musical, ballades folk, tallers, narració oral, glosa i percussió. Durant la setmana de celebracions, hi haurà música a la plaça diàriament i en diferents franges horàries.

Una altra opció per gaudir de la música durant la festa major és el Festigàbal. L’anomenada “gran festa de l’indie” és un festival gratuït que té lloc als Jardins de la Sedeta. El bar musical Heliogàbal organitza aquest plat fort cultural de l’agost barceloní que enguany celebra el 20è aniversari. El 15 i 16 d’agost a partir de les 20 h i fins a la matinada, hi ha concerts i sessions de punxadiscos. La programació inclou artistes emergents majoritàriament catalans. Entre altres, hi actuaran Me and the Bees, un clàssic d’aquest festival, i Maig, la jove cantant barcelonina.

La plaça Rovira també acollirà concerts. Adrià Salas (La Pegatina) hi cantarà el diumenge 17 a les 23 h. A més, a la plaça s'hi celebrarà l’Error! Fest, un altre festival gratuït, el dijous 21 d’agost a les 23 h. Els caps de cartell són Niña Coyote eta Chico Tornado, el duet de rock estrident, i Za!, el grup que combina estils com el rock, l'electrònica i el jazz. A la plaça de la Vila, un dels espais més transitats durant les festes, hi cantarà Sexenni, el grup de pop català, el dimarts 19 a mitjanit.

Tranquil·litat nocturna

Enguany es manté és la “nit tranquil·la” –novetat del 2024–, una pausa de música nocturna per respectar el descans del veïnat. El dilluns 18 d’agost, a partir de les 20 h no es faran concerts sorollosos, i només es realitzaran activitats de baixa intensitat sonora. Les exigències dels limitadors de so han causat polèmica entre entitats i artistes, i alguns ho veuen com un perill creixent. Però l’Ajuntament defensa la necessitat de garantir el descans veïnal.