Festes de Gràcia 2025: cartell, concerts, carrers guarnits i programa

Les festes de Gràcia són una setmana de gresca, cultura i celebració que s'espera tot l’any. Conegudes especialment per la tradició d’engalanar carrers i places, són la festa major més emblemàtica de Barcelona. Com sempre, se celebren del 15 al 21 d'agost, i són marcades per una efemèride que va canviar la Vila. Fa 175 anys de l’episodi d’autonomia municipal més llarg de Gràcia, que va durar mig segle. Durant les festes, es commemorarà l’esdeveniment històric.

Cartell de la festa major

El cartell de la festa major de Gràcia d’enguany és obra la il·lustradora Manuela Serrat Crehuet. Des de fa 32 edicions, el disseny queda a càrrec de la ciutadania i es decideix quin serà l’oficial a través d’un concurs. El d’aquest 2025 destaca per la combinació de colors blaus i grocs, i per les lletres en fúcsia. Els elements pictòrics mostren la tasca veïnal de les comissions de festes, que s’encarreguen de decorar els carrers de la Vila; també la cultura popular, amb els Diables i els gegantons Torradet i Gresca; la música i la gastronomia.

Cartell de la festa major de Gràcia 2025

Ajuntament de Barcelona

Concurs de carrers guarnits

La decoració dels carrers i les places del barri és una senya d’identitat de la festa major. Fa més d’un centenari que es fa, i és una activitat en què les comissions veïnals treballen tot l’any. En aquesta edició, el concurs és el dimarts 19 d’agost, a les 18 h, a la plaça de la Vila de Gràcia. Hi participen 23 vies públiques, cadascuna amb una temàtica diferent triada lliurement. Les inspiracions més recurrents són la natura, la fantasia i els temps passats.

Carrer de Berga: “Bergatron”, un guarnit dedicat a la pel·lícula Tron.

“Bergatron”, un guarnit dedicat a la pel·lícula Tron. Carrer de Ciudad Real : “Rapinyàpolis”, un decorat crític amb l’encariment de l’habitatge i com aquest fet repercuteix en la societat.

: “Rapinyàpolis”, un decorat crític amb l’encariment de l’habitatge i com aquest fet repercuteix en la societat. Carrer de Fraternitat de Baix: “Fraternitat de Baix”, un homenatge als estius d’infància passats “al poble dels avis”.

“Fraternitat de Baix”, un homenatge als estius d’infància passats “al poble dels avis”. Carrer de Fraternitat de Dalt: “Fratèrnia”, un bosc oníric, ple de personatges de llegenda.

“Fratèrnia”, un bosc oníric, ple de personatges de llegenda. Carrer de Jesús : “Cooltura Popular”, un homenatge a les colles de cultura popular de la Vila de Gràcia.

: “Cooltura Popular”, un homenatge a les colles de cultura popular de la Vila de Gràcia. Carrer de Joan Blanques de Baix: “El laboratori del Professor Blanques”. Al laboratori s’ha escampat el caos. Treballant amb intel·ligència artificial, s’han creat robots i criatures estranyes per tot el carrer.

“El laboratori del Professor Blanques”. Al laboratori s’ha escampat el caos. Treballant amb intel·ligència artificial, s’han creat robots i criatures estranyes per tot el carrer. Carrer de Joan Blanques de Baix de Tot: “The Beatles JBdbDt”, un homenatge a la banda britànica, en l’estiu que se celebren els 60 anys del mític concert dels Beatles a Barcelona.

“The Beatles JBdbDt”, un homenatge a la banda britànica, en l’estiu que se celebren els 60 anys del mític concert dels Beatles a Barcelona. Carrer de la Perla: “PerlaAnimaladaClimàtica”, un reivindicatiu guarnit que reflexiona sobre els efectes del canvi climàtic.

“PerlaAnimaladaClimàtica”, un reivindicatiu guarnit que reflexiona sobre els efectes del canvi climàtic. Carrer de la Llibertat: “Llibertat contra l’imperi”, un decorat que et transportarà a l’univers de la Guerra de les Galàxies.

“Llibertat contra l’imperi”, un decorat que et transportarà a l’univers de la Guerra de les Galàxies. Carrer de Lluís Vives: “Els tres porquets”, un guarniment de la tradicional faula revisada en clau social.

“Els tres porquets”, un guarniment de la tradicional faula revisada en clau social. Carrer de Mozart: “La Jordina: la rosa de foc”, una revisió de la llegenda de Sant Jordi en clau feminista.

“La Jordina: la rosa de foc”, una revisió de la llegenda de Sant Jordi en clau feminista. Carrer del Perill: “Arquitectura de la vida”, un decorat en què les formes orgàniques i naturals com les cadenes de l’ADN dialoguen amb l’imaginari d’Antoni Gaudí.

“Arquitectura de la vida”, un decorat en què les formes orgàniques i naturals com les cadenes de l’ADN dialoguen amb l’imaginari d’Antoni Gaudí. Plaça del Poble Gitano: “Penya Barcelonista Gitana de Gràcia”, un homenatge a aquesta entitat gitana i culer de la Vila de Gràcia.

“Penya Barcelonista Gitana de Gràcia”, un homenatge a aquesta entitat gitana i culer de la Vila de Gràcia. Plaça de la Vila: “La Gràcia que enyorem”. En l’aniversari del 25è any de guarniments consecutius, la plaça es convertirà en un carrer de Gràcia de fa molts anys. Un homenatge a la Gràcia de botigues tradicionals, prèvia a la globalització i a convertir-se en un referent internacional.

“La Gràcia que enyorem”. En l’aniversari del 25è any de guarniments consecutius, la plaça es convertirà en un carrer de Gràcia de fa molts anys. Un homenatge a la Gràcia de botigues tradicionals, prèvia a la globalització i a convertir-se en un referent internacional. Plaça del Nord: “Camping Lavanda”, un decorat que reprodueix l’estètica i la programació d’un càmping familiar dels anys 80.

“Camping Lavanda”, un decorat que reprodueix l’estètica i la programació d’un càmping familiar dels anys 80. Plaça de Rovira i Trias: “Hale Rovira”, un poblat hawaià on descobrir la cultura autòctona hawaiana a través dels Mahu.

“Hale Rovira”, un poblat hawaià on descobrir la cultura autòctona hawaiana a través dels Mahu. Placeta de Sant Miquel i Rodalies: “El bestiari de la Placeta”, un passeig per l’interior d’una cova prehistòrica.

“El bestiari de la Placeta”, un passeig per l’interior d’una cova prehistòrica. Carrer del Progrés: “Progrefoc”, un homenatge a la cultura festiva del foc a la Vila de Gràcia.

“Progrefoc”, un homenatge a la cultura festiva del foc a la Vila de Gràcia. Carrer de la Providència: “El circ de Providència”, un guarniment que et farà sentir dins d’un circ clàssic.

“El circ de Providència”, un guarniment que et farà sentir dins d’un circ clàssic. Carrer de Puigmartí: “Dins la ment de l’artista”, una immersió dins la gamma cromàtica, la genialitat i la creativitat de les ments dels artistes.

“Dins la ment de l’artista”, una immersió dins la gamma cromàtica, la genialitat i la creativitat de les ments dels artistes. Carrer de Tordera: "Rusc". Endinsa’t en un rusc ple de llum i vida mentre les abelles preparen la menja més dolça.

"Rusc". Endinsa’t en un rusc ple de llum i vida mentre les abelles preparen la menja més dolça. Travessia de Sant Antoni: "Travessària, 51", una ubicació secreta enmig del que sabem i el que ens han amagat, un lloc ple de teories conspiranoiques, ovnis i misteris sense resoldre.

"Travessària, 51", una ubicació secreta enmig del que sabem i el que ens han amagat, un lloc ple de teories conspiranoiques, ovnis i misteris sense resoldre. Carrer de Verdi: "Selva Verdi Maya", un lloc on endinsar-se a les profunditats de la selva i de la cultura maies.

Programa de les festes de Gràcia

En aquesta edició es recuperen els actes de cultura popular després que l’any passat molts quedessin anul·lats per un conflicte intern entre entitats. A continuació, les activitats més destacades del programa:

Lectura del pregó a càrrec de l'escriptora i historiadora de l'art Maria Garganté: dijous 14 d'agost a les 19 h, a la plaça de la Vila.

a càrrec de l'escriptora i historiadora de l'art Maria Garganté: dijous 14 d'agost a les 19 h, a la plaça de la Vila. Cercavila de Sant Roc : dissabte 16 d’agost.

: dissabte 16 d’agost. La tradicional Diada Castellera amb la participació dels Castellers de Vilafranca, els Xiquets de Reus i els Castellers de la Vila de Gràcia: diumenge 17 d’agost a les 11 h, a la plaça de la Vila de Gràcia.

amb la participació dels Castellers de Vilafranca, els Xiquets de Reus i els Castellers de la Vila de Gràcia: diumenge 17 d’agost a les 11 h, a la plaça de la Vila de Gràcia. Reconeixement de comissions centenàries : diumenge 17 agost, a les 14 h, a la plaça de la Vila de Gràcia, i a les 14.30 h, al carrer de la Fraternitat.

: diumenge 17 agost, a les 14 h, a la plaça de la Vila de Gràcia, i a les 14.30 h, al carrer de la Fraternitat. Nit tranquil·la: dilluns 18 d'agost, a partir de les 20 h, no es faran concerts sorollosos, i només es faran activitats de baixa intensitat sonora per respectar el descans del veïnat.

dilluns 18 d'agost, a partir de les 20 h, no es faran concerts sorollosos, i només es faran activitats de baixa intensitat sonora per respectar el descans del veïnat. Passejada de Gegantons de la Festa Major: dimarts 19 d’agost a les 10:30 h.

de la Festa Major: dimarts 19 d’agost a les 10:30 h. Lliurament de premis del concurs de carrers guarnits : dimarts 19 d’agost, a les 18 h, plaça de la Vila de Gràcia.

: dimarts 19 d’agost, a les 18 h, plaça de la Vila de Gràcia. Correfoc infantil (dijous 21 d'agost a les 19 h) i adult (a les 21:30 h).

infantil (dijous 21 d'agost a les 19 h) i adult (a les 21:30 h). Gimcana de la Festa Major de Gràcia : dijous 21 d’agost.

: dijous 21 d’agost. Arts escèniques a la plaça Joanic. Espectacle de l’Esbart Vila de Gràcia: dissabte 16 d’agost a la nit. Aplec de la Sardana Vila de Gràcia (cancel·lat al maig): diumenge 17 d’agost Acte multiconfessional de la festa: dilluns 18 d’agost. Espectacle Solament jo i el gat, per reflexionar sobre la soledat no desitjada: dijous 21 d’agost, a la tarda.

a la plaça Joanic.

Consulta el programa complet aquí.

Concerts de festa major

Les festes de Gràcia van acompanyades de música tota la setmana. En diverses ubicacions del barri s'hi instal·laran escenaris per acollir artistes emergents i noms consolidats.