Detenen l'home que va llençar lleixiu a una treballadora d'una benzinera de Nou Barris

Els Mossos d'Esquadra han detingut al districte de Sant Andreu de Barcelona un home de 52 anys com a presumpte autor de sis robatoris amb violència i intimidació comesos entre el 30 de juliol i el 4 d'agost a establiments comercials de Sarrià- Sant Gervasi, Nou Barris i l'Eixample.

Tot i que no duia armes a sobre, l'arrestat intimidava i agredia les treballadores dels locals, i en un cas, va ruixar amb lleixiu una d'elles. L'home compleix condemna en un centre penitenciari i no hauria reingressat a presó el 30 de juliol passat. L'arrestat té dotze detencions prèvies, la majoria per delictes patrimonials, així com dues ordres judicials de detenció vigents.

Els Mossos han avisat que la difusió pública d’imatges emmarcades en la investigació, tant a mitjans de comunicació com a les xarxes, ha dificultat la localització de l’investigat, que actualment es preveu que passi a disposició judicial pròximament.

El robatori que va iniciar la investigació

La investigació es va iniciar la tarda del dia 30 de juliol arran d’un robatori al barri de Sarrià. El dia 3 d’agost l’objectiu del detingut va ser una benzinera del districte de Nou Barris de Barcelona. Va accedir a l’establiment, va ruixar amb lleixiu la treballadora i va sostreure la recaptació de la caixa registradora.

Gràcies a les imatges de càmeres de seguretat, els investigadors van aconseguir atribuir a l'home quatre fets més, ja que actuava a cara descoberta. En concret, un robatori en un establiment comercial a l’Eixample el dia 2 d’agost, dos assalts a dues farmàcies de Sarrià – Sant Gervasi els dies 1 i 4 d'agost, i un robatori a Sant Andreu, també el dia 4 a la tarda.

Els Mossos van localitzar el sospitós el 6 d’agost a les 14.30 hores en el marc d’un operatiu en què van participar agents del DIC i efectius de seguretat ciutadana i dels grups de delinqüència urbana i el Grup Regional de Motos.