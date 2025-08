El Meteocat posa data al pic de les temperatures durant l'onada de calor

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) alerta que les temperatures aniran escalant des d'aquest dijous i s'assolirà el pic de calor a partir de diumenge, quan es preveu que s'instal·li una pressió atmosfèrica que provocarà l'entrada d'una massa d'aire càlid.

Així, en alguns sectors de Catalunya es viurà la segona onada de calor de l'estiu i s'esperen nits tropicals a gran part del litoral. A l'interior es podrien registrar valors entorn dels 40 °C i al litoral fins a 33-35 °C. Les altes temperatures de l'estiu han deixat fins ara 250 morts atribuïbles a la calor a Catalunya, segons el Sistema de Monitoratge de la Mortalitat Diària (MoMo) del Ministeri de Sanitat.

Retorna la calor extrema després de dies de treva després de dies grisos i, fins i tot, de forts xàfecs com els viscuts al juliol, on una Dana va actuar de valent. Un dels resultats de les pluges dels darrers mesos ha estat que els embassaments visquessin el segon millor juliol de l'última dècada.

Un juliol atípic

El juliol és tradicionalment el mes de l'any que menys plou a bona part de Catalunya. Tanmateix, aquest 2025 no ha estat així amb dos episodis força insòlits. Especialment, el primer, vinculat a una dana, que va deixar registres entre 30 i 150 litres a gran part del país i que el 12 de juliol, fins i tot, va provocar importants inundacions vinculades al desbordament del petit i envellit pantà de Foix.

De nou, les precipitacions van tornar a ser molt importants entre el 23 i el 24 de juliol amb màxims de fins a 85 litres a la Catalunya Central, però amb desenes de poblacions per sobre de les 50. “Malgrat que no són episodis que van tocar de ple a les capçaleres, sí que van permetre un lleuger increment de reserves als embassaments”, expliquen fonts de l'Agència Catalana de l'Aigua a Nació.

Quines condicions ha de complir una onada de calor?

Una onada de calor, segons el Termcat, és el fenomen pel qual la temperatura experimenta un augment considerable durant diversos dies, provocat per la invasió d'una massa d'aire càlid. Ara bé, tècnicament, per tal que el Meteocat en pronostiqui una cal que a tot el país o en una regió s'encadenin tres dies amb temperatures extremes.

El Meteocat considera calor extrema el percentil 98, és a dir, el valor que deixa només per sobre el 2% de les temperatures màximes diàries més altes de la sèrie estudiada. Anualment, calcula aquesta xifra tant per a les màximes (calor diürna) com per a les mínimes (calor nocturna), un element clau per advertir de nits de maldormir i amb potencials efectes sobre la salut.