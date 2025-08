Onada de calor? Catalunya afronta 10 dies de temperatures molt per sobre de les habituals

S'acaben les setmanes d'estiu agradable i retorna la canícula. Després d'un juliol marcat per les precipitacions -ha estat un dels més plujosos del segle- i d'un tram final de mes amb temperatures per sota la mitjana, torna l'ambient càlid. Ho fa, a més, amb un episodi que serà intens i persistent.

Una massa d'aire africana ja està començant a afectar bona part de la península Ibèrica. Aquest fet ha provocat que en algunes zones ja s'hagi decretat l'alerta per onada de calor. No és el cas de Catalunya. En aquest sentit, el Meteocat alerta que durant uns 10 dies patirem temperatures molt per sobre de les habituals, però encara no està gens clar si a part del país es produiran les condicions tècniques per considerar-ho onada. Sigui com sigui, tal com destaca Santi Segalà, cap de Predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, “la calor serà molt notable a tot arreu”.

Primer avís de calor del mes

Més enllà de si s'acaba produint onada de calor o no, el que és segur és que tornen els avisos per temperatures extremes per primera vegada aquest agost. Concretament, el Servei Meteorològic de Catalunya adverteix de la possibilitat d'assolir màximes molt altes el dimarts a la tarda a les comarques del Segrià, la Terra Alta i la Ribera d'Ebre. “Puntualment, es poden arribar a fregar o superar els 40 °C”, apunta Segalà en declaracions a Nació. L'avís també s'ha estès a l'Alt Empordà, en aquest cas per un fenomen local vinculat a tramuntana reescalfada.

Catalunya no arriba als 40 graus des del 2 de juliol. En aquest sentit, cal recordar que entre finals de juny i inicis de juliol aquest registre es va superar en nou ocasions, els mateixos que en tot l'estiu del 2024. Una situació que contrasta amb quatre anys recents -2008, 2010, 2013 i 2014- on no es va arribar ni una sola vegada.

⚠️ El Servei Meteorològic de Catalunya actualitza l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per calor intensa⚠️



➡ Dt. 14:00 h a dj. 20:00 h

➡ Llindar que es pot superar: calor intensa

➡ Grau de perill màxim 🟡 1/6



Hora local (h) = TU + 2 pic.twitter.com/MvRc0BYeBg — Meteocat (@meteocat) August 4, 2025

Un episodi molt persistent

El dimecres hi haurà una treva trampa. “Una petita línia d'inestabilitat que no comportarà precipitacions importants pot frenar l'ascens de les temperatures, però en cas farà fresca”, explica el responsable de predicció al Meteocat. Un augment de temperatures que es reprendrà el dijous, jornada en la qual ja hi ha un avís localitzat al Segrià i al Pla d'Urgell.

La calorada es pot allargar ben bé fins al dimecres o al dijous de la setmana vinent. “Serà un episodi molt persistent amb temperatures que poden estar entre 4 i 6 graus per sobre la mitjana”, afegeix Segalà.

En aquest període, a l'interior els valors oscil·laran entre els 35 i els 40 °C mentre que a la costa se situaran entre els 30 i els 35. En funció de fins on arribi la massa d'aire africa -que impactarà de ple el País Valencià i l'interior de l'Aragó- hi haurà avisos més o menys continuats així com la possibilitat que en algunes comarques del país es consideri la segona onada de calor de la temporada.

Tornen les nits tòrrides al litoral

Una de les singularitats d'aquest episodi és la persistència. Començarà el 5 d'agost i es pot allargar ben bé fins al 13 i al 14. A banda de màximes per sobre de les habituals, també es notarà a les nits. “Serà habitual que les mínimes al litoral, especialment a la zona més metropolitana, no baixin dels 25 °C”, apunta Segalà. Tornen doncs les nits tòrrides i les dificultats per dormir.

Una altra mala notícia: no s'esperen precipitacions. Com a molt, alguns xàfecs de tarda, però molt restringits al Pirineu. A la resta, canícula d'estiu en la seva màxima expressió.