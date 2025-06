10 consells per superar l'onada de calor (sense abusar de l'aire condicionat)

Catalunya afronta la primera onada de calor de l'estiu, que ha deixat registres disparats de quasi 43 ºC. Més enllà de temperatures extremes, la calor és també una qüestió de salut pública. En aquest sentit, les autoritats sanitàries i de Protecció Civil redoblen les crides a autoprotegir-se i cuidar els més vulnerables. Malgrat que són de sentit comú, és important tenir en compte aquests 10 consells bàsics per superar l'onada de calor.

1. Intentar evitar que la casa se sobreescalfi

Durant les hores de sol, cal tancar les persianes o porticons de les finestres on toca directament. En canvi, a primera hora i al vespre cal obrir les finestres per tal de refrescar al màxim el domicili i, en la mesura del que es pugui, forçar el fenomen de la ventilació creuada. Quan hi hagi alternativa, cal estar en les habitacions més fresques, tot sabent que la calor extrema va per barris i impacta molt més a les zones socialment vulnerables.

2. Climatització sí, però amb mesura

En molts pisos és impossible superar l'estiu sense climatització. Una de les millors alternatives són els ventiladors de sostre, tant pel cost com perquè no sobreescalfen l'exterior de l'habitatge. Ara bé, si s'ha d'acabar optant per l'aire condicionat, cal tenir en compte que la temperatura ideal són els 26-27 ºC -baixar a 24 o 25 ºC suposa augmentar un 10% el consum, segons l'Institut Català de l'Energia-. En aquest sentit, una alternativa interessant són les bombes de calor, ja que poden fer la funció de climatització i de calefacció a l'hivern, avançant-se a la futura prohibició de les calderes de gas.

3. Utilitzar els refugis climàtics

En certs casos és impossible establir una temperatura de confort a casa en les pitjors hores del dia i tampoc volem estar sense sortir-ne, especialment si tenim festa. En aquest sentit, els refugis climàtics poden ser una bona alternativa per al conjunt de la ciutadania. La Generalitat en té registrats uns 1.200 -tant d'interiors com d'exteriors-, que es poden consultar en aquesta taula interactiva.

4. Evitar el sol directe

Cal protegir-se de l'impacte directe de la radiació solar amb ulleres de sol, gorres, barrets i protector solar. Sempre que es pugui, cal utilitzar roba lleugera (com el cotó) i de colors clars, en comptes de peces ajustades. I, evidentment, intentar caminar per l'ombra sempre que hi hagi aquesta alternativa.

5. La crema solar, de manera regular

Si es treballa a l'aire lliure, cal posar-se crema solar 20 minuts abans de començar la jornada i regularment al llarg del dia. En aquest cas és aconsellable factor de protecció 30 o superior en les zones cutànies exposades al sol.

6. Compte amb el cotxe

Els cotxes aparcats al sol pateixen un miniefecte hivernacle. D'aquesta manera, la temperatura que s'assoleix al seu interior és encara superior a fora, per la radiació solar que entra i s'hi queda en forma de calor. Sempre que es pugui, cal intentar obrir les finestres uns minuts abans de marxar i/o engegar l'aire condicionat. I, sobretot, no deixar mai ni infants ni persones grans soles -ni tampoc gossos- amb les finestres tancades.

7. Hidratació contínua i evitar begudes alcohòliques

Una de les claus per superar la calor és la hidratació. Tant a casa com a la feina és molt importar beure cada 15-20 minuts un got d'aigua fresca (10-12 ºC), encara que no es tingui set. Si s'està al carrer o es treballa a l'aire lliure, cal dur-ne a sobre i beure'n sovint. Els sucs de fruita també són una bona alternativa, però no ho són ni les begudes alcohòliques ni amb alts continguts de sucre. Cal evitar els menjars molt calents i els que aporten moltes calories.

8. Reduir l'activitat física quan fa més calor

L'esport és salut, però en certes condicions és contraproduent. Cal aplicar el sentit comú: cal reduir o evitar l'activitat física al migdia i a la tarda. Les temperatures extremes fan que l'organisme necessiti més energia i, per tant, en les hores de més calor (especialment entre les 11 i les 16) no sigui gens recomanable -excepte que es pugui fer en espais climatitzats-. Són dies de matinar per sortir a córrer, caminar o en bici.

9. Estar pendents dels més vulnerables

Les dades no enganyen: l'impacte de la calor sobre les hospitalitzacions és molt major en gent gran i nadons (i més en dones que en homes). En aquest sentit, és molt important estar pendent de les persones vulnerables. En el cas de la gent gran -i més si viuen soles- intentar visitar-les dues vegades al dia. També comprovar que segueixen la resta de consells i, en cas de prendre medicació, revisar amb el metge si pot influir en la termoregulació.

10. Alerta amb els símptomes per cop de calor o deshidratació

Esgotament, set intensa, mal de cap o mareig, rampes a les cames, febre o vòmits i pell calenta, vermella i seca poden indicar un cop de calor. Davant d'aquests signes d'alerta, cal allunyar la persona de la font de calor, abaixar la temperatura de l'entorn, obrir les finestres o engegar un ventilador, treure l'excés de roba, mullar la persona amb aigua.

Pel que fa a la deshidratació, els símptomes més comuns són mal de cap, sequedat de boca, cansament, dificultat de concentració, intolerància a la calor, augment de la temperatura corporal, cremors d'estómac i taquicàrdia. Si la deshidratació és lleu, beure líquids és suficient -el telèfon 061 ofereix consells i assessorament de salut-. Convé beure'n petites quantitats amb freqüència, sobretot en infants, en lloc d'una gran quantitat de cop perquè pot provocar més vòmits. Els casos greus requereixen atenció mèdica immediata i aleshores cal trucar sens dubte al 112.