L'onada de calor comença disparada amb temperatures fins als 43 graus

Sense concessions. La primera onada de calor de l'estiu ha començat absolutament disparada. Per primera vegada aquest 2025 no només s'han superat els 41 graus en alguns observatoris sinó que s'ha arribat a fregar puntualment els 43. Unes temperatures absolutament extremes -especialment a finals de juny- que anticipen una nit tòrrida on costarà molt dormir a la costa.

Les temperatures més altes de l'any

El juny del 2025 ja és segur que serà entre els tres més càlids i el Meteocat no descarta que acabi amb rècord. De fet, aquest dissabte és el cinquè dia en què algun observatori supera el llindar dels 40 graus. És un fet excepcional i, de fet, des del 2007 en quatre estius no s'hi havia arribat mai.

Aquest dissabte, a més, les temperatures han assolit els valors més elevats del que portem d'any. Fins ara, la màxima més alta s'havia registrat a Cabanes (40,9 ºC) el passat 25 de juny. Tanmateix, avui s'han superat àmpliament, especialment a la Ribera d'Ebre i al Priorat. També s'han arribat a 40 ºC com s'esperava a punts de Ponent i de l'Alt Empordà.

Com va passar aquest divendres, el pic de calor s'ha situat a Vinebre, a la Ribera d'Ebre. Ara bé, el valor d'avui ha estat absolutament extrem: 42,9 ºC. També han destacat els observatoris del Meteocat de Torroja del Priorat, el pantà de Riba-roja, el Masroig i el pantà de Siurana, ja que han superat o fregat el llindar dels 41 ºC.

Nit tòrrida a bona part de la costa

Ja fa dies que Barcelona encadena nits tòrrides, quan la mínima no baixa dels 25 ºC. Tanmateix, a partir d'aquest dissabte la situació s'intensificarà. Els termòmetres no baixaran d'aquest llindar en moltes poblacions de la costa central i de la Costa Brava, però en les zones més càlides -especialment al centre de la capital catalana i punts de l'Empordà- no es descarta que es quedin poc per sota dels 30 ºC. En aquest sentit, en plena matinada es poden viure temperatures roents.

Aquestes condicions dificulten molt dormir i -més que les màximes diürnes- són un factor de risc per a la salut de les persones grans i vulnerables. És per aquest motiu que el Meteocat ha activat un avís per calor nocturna, de moment, per a les dues pròximes nits.

⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya actualitza l'avís de situació meteorològica de perill(#avisosSMP) per calor nocturna



➡ Dg. de 02:00 h a dl. 08:00 h

➡ Llindar que es pot superar: calor nocturna intensa

➡ Grau de perill màx.

🟠 3/6 Hora local (h) = TU +2 pic.twitter.com/kYHtUqlDQK — Meteocat (@meteocat) June 28, 2025

Onada de calor fins al dimarts o dimecres

Tècnicament, una onada de calor es produeix quan s'encadenen almenys tres dies seguits amb temperatures extremes. El Meteocat considera que això es produirà, com a mínim, a Ponent, l'interior de les Terres de l'Ebre, però també és possible a l'Empordà i en altres punts de les comarques gironines.

De fet, aquests valors absolutament disparats respecte a la mitjana climàtica s'allargaran un mínim de quatre dies, és a dir, fins al dimarts. Tanmateix, en algunes zones encara es podrien repetir el dimecres mentre que a partir del dia 3 es preveu una certa baixada de les temperatures. Això sí, a partir de diumenge els xàfecs i tempesta poden sovintejar a les valls del Pirineu.