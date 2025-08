Obren franges de 80 metres a les Gavarres per prevenir grans incendis forestals

Els propietaris forestals de les Gavarres s'ha organitzat aquest estiu per fer franges de protecció al massís de 80 metres que permeten "tallar la continuïtat" de massa forestal. El motiu és prevenir al màxim en cas d'incendi i facilitar la feina dels Bombers. Des de l'Associació de Propietaris Forestals de les Gavarres encarreguen les franges a empreses que es dediquen a fer tasques de neteja de boscos. "Si nosaltres no ho gestionem, el foc farà la feina que hem de fer entre tots", assenyala la gerent de l'entitat, Sandra Torras, que demana "la implicació de tothom" per protegir un massís "tan sensible" com les Gavarres. A més, el sector es coordina amb la federació d'ADF que munta un dispositiu especial durant l'estiu al massís.

Un massís forestal de 33.000 hectàrees

De les 33.000 hectàrees que tenen les Gavarres, més del 90% són privades "però això molta gent no ho sap". El problema és que hi ha una "enorme càrrega forestal" al massís que, en cas d'incendi, pot complicar molt la feina d'extinció dels Bombers. Per això, els propietaris s'han començat a organitzar per prendre mesures que serveixin per prevenir el màxim possible un incendi forestal i, en cas que passi, ajudar que ajudin a apagar-lo.

Per això, des de fa tres anys, l'entitat està treballant per fer franges de protecció al llarg del massís. L'objectiu final és fer divisions de les Gavarres amb aquestes franges per tal que tallin la continuïtat, o sigui, que l'incendi es trobi trams on no hi ha massa forestal i li costi avançar. Això, a més, també facilitarà la feina als Bombers, ja que frena l'avenç de les flames, per una banda, i permet tenir accessos més disponibles a dins a bosc.

I és que la gran quantitat de massa forestal que hi ha al massís que cobreix el Baix Empordà i el Gironès és un dels maldecaps dels propietaris. De fet, la fusta dels arbres morts que no s'han retirat és un dels objectius de l'associació en el futur. Torras, que fins fa pocs mesos era directora general de Boscos, assenyala, però, que necessiten el suport de les administracions i de la ciutadania perquè "els propietaris no poden fer-ho sols".

Suport de les ADF

Un dels aliats dels propietaris forestals durant l'estiu són les associacions de defensa forestal (ADF) del territori. Durant els mesos de juliol i agost es destina un equip específicament per vigilar els massissos de les Gavarres, el Montgrí i l'Ardenya. Són personal que durant l'any estan en altres ADF que s'agrupen per donar suport i "patrullar" els boscos vigilant que no hi hagi res anormal, revisar els hidrants dels Bombers i, especialment, donar l'alerta si veuen alguna columna de fum.

L'Arnau Urbano és un dels integrants de l'ADF de les Gavarres. Explica que una de les claus és que són gent del país que coneixen els llocs on poden tenir una perspectiva més bona, com els miradors, per si noten que hi ha algun indici de foc. "Ens preocupen especialment aquelles zones que són de difícil accés i cal que estiguin vigilades", assenyala. Urbano deixa clar que en funció del nivell del Pla Alfa fan un tipus de tasques o unes altres. Per exemple, si el pla indica que no hi ha cap risc, poden dedicar-se a fer tasques forestals com obrir franges de protecció o netejar i fer prevenció d'incendis, però si el nivell és elevat, diu Urbano, la prioritat és vigilar que no hi hagi cap foc.

Una crida a l'autoprotecció dels Agents Rurals

A qui ha satisfet especialment la decisió dels propietaris forestals de les Gavarres és als Agents Rurals que fan una aposta clara per l'autoprotecció. En aquest sentit, el cap del cos a Girona, Jaume Bosch, explica que el fet que la gent es conscienciï és "molt important" perquè "no podem tenir un camió de Bombers a cada casa". Bosch, però, ha destacat que la "càrrega de gestionar el territori" no pot caure només en el propietari forestal i demana que la societat entengui la importància de tenir uns boscos ben gestionats.

Amb tot, el cap dels Agents Rurals a Girona veu amb bons ulls la iniciativa d'ampliar a 80 els metres de franja d'autoprotecció que ha tingut el sector a les Gavarres. També assenyala que "cal posar diners" per poder assegurar que es gestionen els boscos i que es minimitza el risc d'incendi forestal. Bosch, també ha lamentat que no es valori prou la fusta de la massa forestal del massís.