Què és una temperatura extrema? Consulta-les municipi a municipi

Després de setmanes de treva, torna el temps canicular i els primers avisos per calor. Ara bé, què considera el Meteocat una temperatura extrema per activar aquestes advertències? Es tracta de valors que depenen de cada municipi i que s'actualitzen cada any.

Què es considera una temperatura extrema?

La calor extrema -però també el fred- es determina amb els percentils. Es tracta d'una mesura estadística que s'obté d'ordenar i agrupar una sèrie de dades -en aquest cas les temperatures d'estiu dels darrers 10 anys- de menor a major en 100 parts iguals.

El Meteocat considera calor extrema el percentil 98, és a dir, el valor que deixa només per sobre el 2% de les temperatures màximes diàries més altes de la sèrie estudiada. Anualment, calcula aquesta xifra tant per a les màximes (calor diürna) com per a les mínimes (calor nocturna), un element clau per advertir de nits de maldormir i amb potencials efectes sobre la salut.

Quines són les temperatures extremes a cada municipi?

El Meteocat actualitza cada any els percentils 98 per determinar el llindar de què es considera una temperatura extrema. En aquest sentit, per aquest estiu es té en compte els valors entre 2015 i 2024, fet que inclou la gran majoria dels estius més càlids. En la següent taula: es poden consultar per comarques i per municipis.

Com a resum, aquests són els valors de calor extrema de les principals ciutats de Catalunya:

Barcelona: 34,1 ºC

Girona: 38,5 ºC

Lleida: 40,3 ºC

Tarragona: 34,2ºC

Tortosa: 38,9 ºC

Tremp: 40,3 ºC

Manresa: 39,6 ºC

Vic: 38,5 ºC

L'Hospitalet de Llobregat: 35,6 ºC

Badalona: 32,5 ºC

Terrassa: 37,1 ºC

Sabadell: 37,1 ºC

Vielha: 36,1 ºC

Com funcionen els avisos de calor?

No tots els avisos de calor -siguin per les màximes o per les mínimes- funcionen igual. En funció del grau d'intensitat significa que es pot superar el llindar de manera puntual o més àmplia.

Llindar baix (graus 1/6, 2/6 i 3/6): avís per calor intensa s'activarà quan la temperatura màxima o mínima superi el percentil 98 de la temperatura màxima o mínima diària dels mesos d’estiu.

(graus 1/6, 2/6 i 3/6): avís per calor intensa s'activarà quan la temperatura màxima o mínima superi el percentil 98 de la temperatura màxima o mínima diària dels mesos d’estiu. Llindar alt (graus 4/6, 5/6 i 6/6): avís per calor molt intensa s’activarà l’avís quan la temperatura màxima o mínima superi en dos graus el percentil 98 de la temperatura màxima o mínima diària dels mesos d’estiu.

Els avisos, des de fa uns anys, fan referència a un sol dia. Ara bé, en el cas de la possibilitat que se superi el llindar tres o més dies, el Meteocat afegeix que es pot tractar d'una onada de calor.