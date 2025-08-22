La calor extrema afecta "greument" la salut i la productivitat dels treballadors. Així ho alerten l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i l'Organització Meteorològica Mundial (OMM) en un nou informe on posen l'accent en els "creixents reptes" que suposen les altes temperatures en matèria laboral. Els dos organismes dependents de l'Organització de les Nacions Unides (ONU) xifren en 2.400 milions els treballadors exposats a la calor excessiva arreu del món, fet que provoca més de 22,85 milions de lesions a l'any.
Els autors de l'estudi asseguren que el document publicat aquest divendres és la "primera gran actualització" que es fa sobre l'impacte de la calor a la feina des del 1969 i justifiquen que l'han elaborat atesa la "gravetat" de la situació. Els responsables de la publicació remarquen que treballar en un entorn amb altes temperatures "no només provoca malestar, sinó que és perillós i fins i tot mortal". "Aquesta és la nova realitat, ens agradi o no, i la vivim cada dia i cada nit", apunten. "És una realitat per a molts de nosaltres i es tracta d'adaptar-nos o morir", afegeixen.
El document publicat aquest divendres indica que l'augment de les temperatures afecta aproximadament la meitat de la població mundial, que en pateix les conseqüències adverses, i ja està deixant efectes en el cas dels treballadors manuals de sectors com l'agricultura, la construcció i la pesca. A més, indica que la productivitat dels treballadors -tant física com mental- cau entre un 2 i un 3% per cada grau per sobre dels 20ºC. Per tot plegat, demanen prendre mesures adaptades per sectors i regions.
Entre els riscos per a la salut, menciona la insolació, la deshidratació, la disfunció renal i els trastorns neurològics. Tots aquests, segons apunta, representen una "amenaça per a la salut i la seguretat econòmica a llarg termini". Els responsables de l'informe afirmen, fins i tot, que les temperatures extremes són "l'assassí silenciós".
L'informe també posa "especial atenció" en els treballadors migrants, que assegura que tendeixen a tenir menys experiència i percepció del risc envers la salut a la feina, alhora que ocupen feines més manuals i que requereixen treballar a l'exterior, exposant-se així a "estrès tèrmic". En particular, l'OMS i l'OMM mencionen, de nou, els empleats de l'agricultura i la construcció.
Els episodis de calor extrema, cada vegada més freqüents
Després de tot, l'ONU ressalta que la freqüència i la intensitat dels episodis de calor extrema ha augmentat "considerablement" en els últims anys i cada vegada és més habitual que les temperatures superin durant el dia els 40 graus. Segons remarca, això "accentua" els riscos per als empleats, tant els que treballen a l'aire lliure com els que ho fan en interiors.
Per afrontar tots aquests reptes, l'informe demana implementar plans d'acció contra la calor en l'àmbit laboral, que s'adaptin per sectors i regions i que s'elaborin de manera conjunta entre empresaris, treballadors, sindicats i experts en salut pública. També aposta per posar el focus en la població vulnerable, sobretot els empleats de mitjana edat i edat avançada, les persones amb malalties cròniques i aquelles que tenen pitjor condició física, que poden ser més susceptibles als efectes de la calor.
Amb tot, insisteixen a dir que el món del treball "s'ha de remodelar" per les altes temperatures i que calen plans concrets. "No ens podem limitar a dir que estem a 35 graus i que ha acabat l'escola", diu el director de l'àrea de Promoció de la Salut de l'OMS, Rüdiger Krech. "Ja vam veure durant la Covid-19 els efectes que tenia no obrir les escoles, i per això necessitem que cada centre, cada comunitat, cada hospital pensi en mesures concretes per adaptar-se a la calor", sentencia.