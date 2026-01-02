Neveres a l'exterior de les escoles: la pionera mesura contra el malbaratament alimentari

Girona instal·larà neveres a l'exterior d'algunes escoles per vendre el menjar que sobri dels àpats a un preu simbòlic. El regidor d'Acció Climàtica, Sergi Cot, explica que aquest projecte, que va néixer al País Basc, "permet reaprofitar els excedents alimentaris, vincular barris amb escoles i generar consciència ambiental entre l'alumnat".
Les Neveres de Profit, com se les ha batejades, s'instal·laran com a prova pilot a l'exterior de tres centres escolars de diferents barris gironins. Es posaran a partir del curs vinent i la iniciativa comptarà amb la col·laboració i la participació activa del Banc dels Aliments de la ciutat. L'objectiu, precisa el regidor d'Acció Climàtica, és veure com el projecte evoluciona, poder-lo estendre a més punts de la ciutat i oferir plats que no tan sols vinguin dels menjadors escolars.
"És un projecte transversal que té molt de sentit, perquè vincula el barri amb l'escola, aprofita els excedents alimentaris i genera més consciència ambiental entre l'alumnat i la ciutadania", subratlla Cot. "I al mateix temps, i aquest és l'abecé de la iniciativa, permet que la ciutadania pugui endur-se allò que hagi sobrat del menjador escolar a un preu simbòlic i aprofitar-ho amb totes les garanties", hi afegeix.
En paral·lel a aquesta iniciativa, el nou pla local de prevenció de residus de Girona també en desplegarà d'altres per lluitar contra el malbaratament alimentari. Serà a través d'una nova estratègia que es començarà a implantar aquest primer trimestre.
Per exemple, a través del conveni signat fa poc entre l'Ajuntament i el col·lectiu Espigoladors, es farà confitura i oli d'oliva procedent d'arbres urbans. A més, també es vol crear un sistema per aprofitar els excedents del Mercat del Lleó i fer campanyes de conscienciació entre la ciutadania, botigues d'alimentació, bars i restaurants.
Les Neveres de Profit, en el marc del pla integral de prevenció de residus
Precisament, la lluita contra el malbaratament alimentari serà un dels eixos del pla integral de prevenció de residus que l'Ajuntament vol aprovar ben aviat i que també apostarà per fomentar la reutilització, promoure els envasos retornables al comerç o impulsar l'autocompostatge.
Aquest gener, Girona començarà a implantar altra vegada els contenidors per a cada fracció -això sí, amb targeta intel·ligent- a la majoria de barris de la ciutat. El consistori confia que aquesta mesura, que s'emmarca dins la modificació del contracte d'escombraries, acabi amb els problemes que ha suposat la implantació del nou model i que, de retruc, permeti impulsar el reciclatge a la ciutat.
El regidor d'Acció Climàtica, però, també subratlla que, a banda de "separar més i millor", també s'ha d'apostar per reduir el volum de residus que generen les llars, els comerços i les empreses. L'any 2024, segons recull l'últim informe de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC), arreu del país se'n van generar 3,87 milions de tones; cosa que, traslladat en percentatges, suposa un increment del 2%.
Un dels pilars d'aquest pla local de prevenció de residus és, precisament, la lluita contra el malbaratament alimentari. I entre les "mesures estrella" que s'hi inclouen, concreta Cot, hi ha instal·lar aquestes màquines de vending refrigerades a l'exterior d'algunes escoles per aprofitar el menjar que sobri dels càterings escolars.
A l'interior, hi haurà safates amb plats envasats del menú d'aquell dia. "D'aquesta manera, a un preu mòdic, posem per exemple a 1 euro, tothom podrà aprofitar aquest excedent des de la via pública", explica el regidor. El projecte, en alguns llocs conegut com a Rexcatering, va néixer al País Basc i s'aplica a escoles de Biscaia i Guipúscoa. I a Catalunya, durant l'any passat es va implantar a Bellver de Cerdanya i a Lloret de Mar (Selva).