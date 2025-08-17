Francesc Mauri, meteoròleg de TV3, avisa: «Aquest diumenge arriba l'infern»

Francesc Mauri, meteoròleg de TV3, ha alertat a tota la ciutadania catalana a través d'X de l'onada de calor que travessa el país. "En termes seriosos i científics, arriba l'infern", ha assegurat a les xarxes socials adjuntant unes fotografies amb els mapes de calor del territori català.
En les imatges s'observa un vermell proper al color negre sobre les comarques de Ponent, del Delta de l'Ebre, del cap de Creus, de tota la costa daurada i Barcelona. El meteoròleg alerta de les temperatures que poden arribar durant aquest diumenge.
A més de mostrar el mapa amb les temperatures "infernals", Mauri posa xifres. A Ponent i a l'Ebre es pot s'arribarà als 42-44 graus, a les comarques centrals, gironines i Prepirineu als 39-42 graus i a Barcelona i Tarragona hi haurà l'efecte de la conurbació i s'arribarà als 39-42 graus.
Francesc Mauri, a més d'alertar sobre la situació extrema, ha assenyalat als usuaris de les xarxes socials que defineixen la situació actual com "la calor de sempre", quan el mateix meteoròleg anuncia les possibilitats reals de batre rècords.
El dissabte es va batre un rècord que el diumenge s'ampliarà
El rècord que ja es va batre ahir dissabte, i s'espera que avui diumenge s'ampliï la distància, és el de la quantitat de dies a l'any en què se supera la temperatura de 40 graus.
Mai un any havia tingut tants dies de calor extrema. La calor fa batre el rècord de dies per sobre dels 40 °C a Catalunya. El rècord es va batre dissabte quan vora les 12:30 en dues poblacions -Montmell i Vallirana- van superar els 40 graus i es va establir com el 15è dia de l'any en què se supera aquesta alta temperatura.
Els 38,9 °C registrats aquest dissabte a Barcelona, 16 d’agost, formen part ja de les efemèrides meteorològiques de l’Observatori Fabra. En els 112 anys de dades, mai s’havia arribat a aquest valor en un mes d’agost. L'últim agost va ser el tercer més càlid de Barcelona des de 1915, ja que va començar el dia 1 amb la temperatura màxima més alta del mes: 35,9 °C, i va acumular una mitjana de temperatura de 26,7 °C.
Cap de setmana idoni per batre rècords de calor
El diumenge es preveu un major repunt de les temperatures i el Meteocat ha situat l'alerta en 17 comarques, les quals estaran sotmeses a un grau de perillositat de 6/6. Aquestes són Alt Empordà, el Pla de l'Estany, el Vallès Occidental i Oriental, el Barcelonès, el Baix Llobregat, l'Alt Penedès, el Garraf, el Baix Penedès, l'Alt Camp, el Tarragonès, el Baix Camp, el Priorat, la Ribera d'Ebre, la Terra Alta, el Baix Ebre i el Montsià.
Es preveu que es puguin registrar temperatures que arribin als 44 o 45 graus, el que faria que es batés un altre rècord, el de la temperatura màxima mai registrada a Catalunya. Tot i que és difícil, hi ha probabilitats de superar la temperatura rècord de 45,4 graus, registrada a Figueres el 2023.
Se superarà la temperatura màxima?
El 18 de juliol de 2023 ha estat fins ara el dia més calorós de Catalunya. Es van combinar dos factors que van provocar que s'assolissin temperatures mai vistes. Concretament, una massa d'aire molt càlid d'origen africà es va veure agreujada pel vent de garbí, de component sud-oest. Aquest fet va convertir les comarques gironines, especialment l'Empordà, amb un autèntic forn. També es van registrar rècords de calor en punts de la Catalunya Central i Ponent.