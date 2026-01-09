La UE aprova l'acord comercial amb el Mercosur tot i el rebuig dels pagesos

Els líders dels 27 països de la Unió Europea han donat avui divendres llum verda a la signatura de l’acord de lliure comerç amb el Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguai i Paraguai), aprovant les salvaguardes necessàries per protegir el sector agroalimentari europeu.
La decisió s’ha pres per majoria qualificada en una reunió d’ambaixadors a Brussel·les, superant l’oposició de França i Hongria, gràcies a les garanties negociades el passat desembre. El mandat definitiu es concretarà aquest divendres a les 17:00 hores mitjançant un procediment escrit accelerat, informant fonts europees a Europa Press.
Aquest pas habilitarà la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i el president del Consell Europeu, António Costa, a rubricar tant l’acord d’associació com el tractat comercial amb els països sud-americans. Malgrat les reserves de països amb sectors agrícoles sensibles, la majoria dels estats membres ha prioritzat l’obertura de mercats i la cooperació econòmica amb el bloc del Con Sud, incorporant mecanismes de protecció per als productes europeus davant la competència de les importacions agropecuàries.
Protestes dels pagesos
Els pagesos catalans i europeus han multiplicat les protestes contra l’acord comercial UE-Mercosur amb bloquejos massius a l’AP-7, N-II a Pontós i el Port de Tarragona, liderats per Unió de Pagesos i Revolta Pagesa, unint-se a manifestacions continentals que intentaven forçar l’ajornament del pacte fins al 2027.
Denuncien una competència deslleial per importacions sud-americanes de carn bovina, porcina, cereals, sucre i soja a preus ínfims, produïdes amb mà d’obra precària i sense costos ambientals equivalents, erosionant marges locals i desplaçant productes de proximitat. A més, alerten sobre riscos sanitaris per pesticides i hormones prohibits a la UE, zoonosis i deforestació amazònica incompatible amb el Pacte Verd, mentre clàusules mirall i salvaguardes resulten ineficaços per manca de verificacions independents i sancions vinculants. Finalment, temen la fallida de milers d’explotacions familiars a Lleida i Tarragona, accelerant l’exode rural i erosionant la sobirania alimentària en benefici de multinacionals.