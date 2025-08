Gelats de brou i granissats de cucs per als animals: així combat la calor el Zoo de Barcelona

L’estiu és calorós per a les persones, però també per als animals. Per adaptar-s'hi, enguany el Zoo de Barcelona ha activat de forma anticipada el seu protocol contra la calor per garantir el benestar dels animals. Malgrat que el recinte és fresc i està equipat per al clima de la ciutat, els pics de temperatura requereixen mesures extraordinàries.

Des de principis de juny, arran del primer episodi de calor intensa, el zoo manté el protocol per les altes temperatures. Quan se superen els 30 °C, es duen a terme estratègies de protecció contra la calor. "Garantir el benestar dels animals és una prioritat", afirma Sito Alarcón, director del Zoo de Barcelona. El nou model de zoo, que des del 2019 està en transformació, posa especial èmfasi en el confort de la fauna.

Mesures contra la calor

Des del zoo, s’adapten diverses mesures per combatre la calor en funció de les necessitats específiques de cada espècie. Les novetats estiuenques se centren en la hidratació, l’alimentació i la ventilació. Per garantir la hidratació dels animals, es posen més abeuradors a les instal·lacions, i l’aigua es renova amb més freqüència perquè estigui fresca. A més, l’alimentació també hi contribueix: el menú s’adapta a la calor. Els animals, a més dels àpats habituals, s’alimenten i refresquen amb gelats de brou, en el cas dels primats, granissats de cucs per a les mangostes i els suricates, i blocs de gel amb fruita per a les girafes.

Un ximpanzé menjant fruita congelada al zoo

Hugo Fernández

Durant l’estiu s’intensifica la neteja i renovació de l’aigua de les zones de bany i els fangars, uns espais que tenen un paper important en la regulació tèrmica d’animals com els facoquers. A més, a espècies com el bisó, el búfal i l’elefant se’ls remulla fent ús de mànegues o aspersors.

Elefant ruixat amb aigua al Zoo de Barcelona

Hugo Fernández

Climatització del zoo

La ubicació del Zoo, a tocar del parc de la Ciutadella i envoltat de gran vegetació, afavoreix que en el recinte la temperatura sigui fins a 3 graus inferior a la mitjana de la ciutat. Tot i això, igual que en el cas de temperatures baixes, cal un protocol especial que garanteixi que les diferents espècies afrontin la calor de la millor manera possible. Aquesta adaptació esdevé imprescindible en un context d’emergència climàtica. “Cada cop tindrem situacions més extremes, amb més episodis de calor intensa, i el zoo està preparat”, afirma Alarcón.

Un os bru remullant-se al zoo

Hugo Fernández

Les instal·lacions disposen d’espais coberts, els anomenats dormitoris, on els animals poden entrar lliurement. A l’estiu i a l’hivern, poden triar ser allà o a l’aire lliure, i en les hores de més fred o calor, es resguarden. A més, els recintes recreen el clima de l’hàbitat natural de les espècies. “L’objectiu és que els animals tinguin la màxima sensació de naturalitat”, explica el director. Per això, les girafes poden alimentar-se dels arbres, on troben fulles similars a les que menjarien a la sabana africana. I la instal·lació de l'os bru inclou una zona d'aigua on pot remullar-se, com faria en llacs i rius.