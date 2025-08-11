Un de cada tres catalans es planteja canviar de casa pels fenòmens climatològics extrems

Els efectes del canvi climàtic ja influeixen en les decisions residencials dels catalans. Un 36% assegura que s’ha plantejat, està buscant o ja ha canviat de llar per motius climatològics extrems, des de les onades de calor fins a les pluges torrencials o les inundacions.
Segons un informe presentat per Fotocasa Research titulat Preferències residencials dels espanyols segons el clima, un 20% ho ha considerat, un 11% busca activament una residència alternativa i un 5% ja ha fet el pas. Tot i que la tendència és recent, els experts adverteixen que el clima es consolida com un factor clau a l’hora de triar on viure.
En aquesta mateixa investigació, Catalunya ocupa la tercera posició a l’Estat pel que fa a intenció de canvi d’habitatge motivada pel clima, només darrere del País Valencià (42%) i Andalusia (37%). Aquesta tendència es veu especialment entre menors de 34 anys, que mostren més predisposició a moure’s, sigui per sensibilitat o per una etapa vital més oberta als canvis.En canvi, tres de cada quatre majors de 55 anys asseguren que les tempestes, les sequeres o les altes temperatures no condicionen la seva residència actual.
Per a la directora d’Estudis de Fotocasa, Maria Matos, aquesta nova variable és innegable: "La població comença a buscar més seguretat i estabilitat davant uns esdeveniments climàtics cada vegada més freqüents i extrems". Segons la companyia, tot apunta que, en el futur, les decisions de compra i lloguer a Catalunya hauran de tenir més en compte no només la ubicació i el preu, sinó també la resiliència de l’entorn davant el clima.
Calor extrema a Catalunya durant el juliol
La calor extrema del mes de juliol -concentrada en la primera quinzena- va provocar 250 morts, segons les dades publicades pel Sistema de Monitorizació de la Mortalitat Diària (MoMo) del Ministeri de Sanitat. Aquestes xifres ja superen el total de morts registrats durant l'estiu de 2024, quan se'n van comptabilitzar 226. El juny, per la seva banda, es van produir 55 morts més a Catalunya a causa de les temperatures.
Al conjunt de l'Estat, el mes passat van produir-se 1.060 defuncions relacionades amb la calor, el que representa un 57% més respecte mateix període de l'any anterior. De tot plegat en va parlar en una entrevista a RNE la ministra de Sanitat, Mónica García, que va recordar que la calor provoca mortalitat en persones vulnerables i va advertir que cal protegir-se.
En aquest mateix sentit, va relatar que el seu equip ha estat desenvolupant campanyes per conscienciar la ciutadania sobre les onades de calor i la importància de prendre mesures de protecció, especialment per als grups més vulnerables.