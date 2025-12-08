Et ve de gust patinar sobre gel? La llista completa de les pistes d'aquest 2025

Les pistes de gel són un dels al·licients de Nadal, però la sequera i la crisi climàtica les han desplaçat de diverses ciutats. És una tradició que s'ha hagut de revisar per motius ambientals o econòmics, però que no ha desaparegut del tot.
En paral·lel, la irrupció de les pistes sintètiques ha ajudat a recuperar-les en altres indrets com ara Terrassa. Aquesta alternativa redueix les emissions de CO₂, però l'elevat cost i la diferència amb les pistes de gel naturals són esculls a l'hora d'imposar-se com la gran alternativa. Sigui com sigui, si aquest Nadal tens ganes de patinar et desgranem totes les pistes de gel que hi ha a Catalunya.
Vegueria de Barcelona:
Barcelona
La capital catalana ofereix tres pistes de gel: Al Port Vell, al Tibidabo i a El Corte Inglés de Diagonal. Totes tres han deixat de ser naturals per passar a un model sintètic, més agraït amb la crisi climàtica.
- Port Vell, en el marc de la fira de Nadal
- Tibidabo
- L'Illa Diagonal
- Westfield la Maquinista
Badalona
La ciutat torna a tenir una pista de gel. S'ha col·locat a la plaça President Companys, es podrà gaudir a partir del 6 de desembre, integrant-se a la Fira Comercial de Nadal, que oferirà parades típiques i activitats per a tota la família.
Castelldefels
La plaça Teresa Claramunt de Castelldefels és la ubicació escollida pel consistori per instal·lar la pista de gel que des del 29 de novembre ja està oberta al públic. La pista té un impacte 0 sobre el medi ambient:
L’aigua és reciclada (aigua de pluja o rec, no potable) i el consum energètic està compensat amb diverses accions de reforestació i de conservació mediambiental.
Martorell
Martorell manté la pista de gel. Del 22 de novembre al 7 de gener es pot patinar en les instal·lacions que hi ha ubicades a la plaça de Pere Teixiné. Els horaris són de les 17 a les 21 hores de dilluns a divendres mentre que els caps de setmana i festius hi ha dos torns: de les 11 a les 14:30 hores i de les 16 a les 21 hores. A partir del 23 de desembre fins al 7 de gener l'horari habitual serà el dels dos torns excepte pel 24 i 31 de desembre i 5 de gener, en què l'horari serà reduït.
Sabadell
Sabadell és una de les ciutats que ha optat per fer el pas a la pista de gel sintètica. Està situada a Jardinets, té una superfície de 150 m² i no necessita aigua ni generador elèctric. Els panells utilitzats són totalment reutilitzables i reciclables. Obrirà del 28 de novembre fins al 7 de gener, organitzada per la Fundació 1859 Antiga Caixa Sabadell.
Les sessions tindran una durada de 25 minuts i un aforament limitat per garantir una experiència segura i agradable. L’horari d'obertura i tancament variarà en funció dels dies festius i les vacances escolars. Les entrades es podran comprar a la pista. L’ús de guants serà obligatori i es podrà llogar casc per als infants.
Sant Feliu de Llobregat
Sant Feliu consolida l'oferta del 2023. La pista de gel de la plaça 8 de març es manté amb les mateixes condicions. Costarà 6,50 euros i estarà operativa del 28 de novembre al 11 de gener. L'horari habitual serà de les 10:00 a les 14:00 i de les 16:30 a les 21:00 hores excepte dies especials.
Terrassa
Terrassa torna als origens. Després de desplaçar la pista de gel plaça Agustí Bartra, a Can Boada l'any passat, enguany torna a la plaça Nova. Amb 400 metres quadrats de superfície, serà més gran, accessible i sostenible, envoltada d’una zona de descans, food trucks i activitats d’animació
Vegueria de la Catalunya Central
Manlleu
A Manlleu, el canvi a la pista de gel sintètica no els hi va fer el pes. Enguany han tornat a apostar per una pista de gel natural. Les instal·lacions fan més de 500 m² i estarà oberta del 13 de desembre al 7 de gener a la plaça Fra Bernadí.
Sant Fruitós
Sant Fruitós del Bages té l'única pista de la comarca. Enguany Manresa hi ha renunciat. Així, del 6 de desembre al 19 de gener es podrpa patinar a la pista de la plaça Onze de Setembre. És el tercer any consecutiu que hi és.
Vegueria de Girona:
Girona
Girona tornarà a tenir pista de gel aquest Nadal. La pista d'enguany estarà dividida en dos i de 800 m2 -una de les més grans de Catalunya- i un tobogan de 2,5 metres d’alçada, 27 metres de llargada i amb 3 carrils per baixar-hi amb trineu. L'horari habitual és de 10:00 a 21:00.
Platja d'Aro
Platja d’Aro tindrà per setèany una pista de gel a la disposició de la ciutadania. Les instal·lacions estaran situades a la plaça dels Estanys, prop de l’eix comercial del municipi. La pista estarà en funcionament fins al dia 7 de gener de 2025. Tots els detalls, en aquest enllaç.
Puigcerdà
A Puigcerdà tenen un equipament de luxe: un palau de gel que permet acollir activitats durant tot l'any. Les jornades nadalenques són una bona excusa per treure-hi el cap i patinar en una pista de primera i un entorn privilegiat.
Vegueria de Lleida:
Lleida
La tradicional pista de gel de Lleida torna, un any més, a la plaça Sant Joan. Les instal·lacions funcionaran del 28 de novembre i fins al 19 de desembre. El preu serà de 8 euros.
Mollerussa
Mollerussa farà la competència a Lleida amb una instal·lació “un euro més barata” per atraure públic cap a la capital del Pla d'Urgell. És el segon cop que la ciutat compta amb una pista de gel, que estarà situada a l'aparcament que hi ha entre els carrers de President Macià i Ferrer Busquets. Estarà oberta del 5 de desembre al 5 de gener, amb un preu de 7€ per mitja hora d'ús.
Vegueria de l'Alt Pirineu i l'Aran
Vielha
A Vielha la pista de gel hi és tot l'any. Es troba al Palai de Gèu, unes instal·lacions de 1.456 m² amb capacitat per a 630 persones. S'hi fan activitats de curling, hoquei, patinatge artístic i, per tant, et permet submergir-te en un espai professional.
Vegueria del Camp de Tarragona
Tarragona
La pista que hi ha a Les Gavarres és una de les més emblemàtiques de Catalunya. Són 500 m² de pista que en els 10 anys de trajectòria s'han consolidat com un dels grans exponents per estirar els patins durant Nadal. Estarà oberta del 29 de novembre al 7 de gener. A més, és l'única pista de gel natural de la demarcació.
Vegueria de les Terres de l'Ebre
Tortosa
Tortosa introduirà aquesta campanya de Nadal una pista de gel més sostenible, que s'instal·larà al parc municipal Teodor Gonzàlez a partir del 28 de novembre. Una pista que celebra l'onzé aniversari i que fa una aposta per la sostenibilitat en aquesta edició amb l'ús d'aigua no potable, la reducció d'un centímetre del gruix de gel, la compensació del CO₂ amb la plantació d'arbres i l'impuls d'accions de conscienciació sobre sostenibilitat.