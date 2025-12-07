Atenció amb aquesta ciberestafa si compres loteria de Nadal per internet

Nadal ja és gairebé ací i molta gent comença a comprar loteria o esperen amb ànsies la Grossa de Nadal. Encara que tradicionalment la gent té un local de confiança per comprar els bitllets, la realitat és que els últims anys també s'ha posat de moda comprar la loteria a través d'internet.
Açò comporta certs riscs, ja que les ciberestafes són molt freqüents i, sobretot, quan es tracta de comprar bitllets per la Grossa, ja que els ciberdelinqüents aprofiten l'època per enganyar amb webs falses i quedar-se amb els teus diners a canvi d'un bitllet fals de loteria. Davant l’augment de fraus digitals l'Institut Nacional de Ciberseguretat (INCIBE) ha difós una sèrie de recomanacions per tal que les compres per internet es facin amb totes les garanties.
Com comprar bitllets de loteria sense riscos
Els especialistes en ciberseguretat insisteixen que, abans d’adquirir un dècim de forma digital, cal assegurar-se que la pàgina és fiable. La manera més segura de fer-ho, segons l'INCIBE, és utilitzar el portal oficial de Loteries i Apostes de l'Estat, on es poden adquirir els bitllets de manera senzilla triant el número i pagant amb targeta. A més, l'INCIBE recorda que la web oficial de Loteries i Apostes de l'Estat no contacta mai per xarxes socials, ni per SMS, ni per correu electrònic per oferir premis, promocions o números, per tant, cal dubtar de qualsevol d'aquests missatges.
Si es tria qualsevol altra plataforma autoritzada, és imprescindible confirmar que l’adreça comenci per “https://”, indicatiu de connexió protegida. També recomanen guardar els correus de confirmació com a prova de la compra o les factures del banc. A més, INCIBE alerta que cal ignorar missatges inesperats, SMS sospitosos, enllaços estranys o aplicacions no oficials, ja que sovint s’utilitzen per robar informació personal o bancària.
Què fer si t'han estafat
Si t'han estafat en comprar un bitllet de loteria a través d'internet, el primer que has de fer és, segons INCIBE, canviar les contrasenyes de totes les plataformes afectades i eliminar programes sospitosos que s’hagin instal·lat. En casos greus, el més recomanable és acudir a un professional o denunciar els fets davant les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i aportar tota la documentació i proves disponibles per facilitar la investigació.