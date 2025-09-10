Fer m'agrada a publicacions de xarxes i acabar perdent diners: alerta per una nova estafa

"Quants m'agrada fem a les nostres xarxes en un dia? Ens agradaria que ens paguessin per això, oi? Doncs aquesta és la forma que han trobat els ciberdelinqüents d'estafar-nos i quedar-se amb els nostres diners". Així comença el vídeo del compte oficial de la Guàrdia Civil explica una nova estafa.
L'engany funciona de forma gradual. Tot comença amb una invitació a un grup d'una aplicació de missatgeria -habitualment, Telegram-, allà s'ofereix donar m'agrades a diversos usuaris i fotografies a canvi d'un petit import econòmic (vora els cent euros).
Un cop s'ha fet aquest primer pas, els ciberdelinqüents van donant a les víctimes tasques de més responsabilitat, i per tant amb més retribució econòmica. Fent compres o devolucions, fins que demanen de fer unes inversions amb quantitats vora els milers d'euros. És en aquell moment, quan les víctimes han fet la inversió dels milers d'euros, que els ciberdelinqüents tallen la comunicació i desapareixen.
Que cal fer si es rep un missatge sospitós
Des de l'Institut Nacional de Ciberseguretat (INCIBE) donen diversos consells bàsics: Reportar i bloquejar el contacte sospitós a la plataforma de missatgeria o xarxa social i contactar immediatament amb el banc si s'han facilitat dades financeres. Un cop fet això, cal recopilar proves (converses, captures, transaccions) i denunciar a la Policia o la Guàrdia Civil perquè s'investigui.
En qualsevol cas, els experts insisteixen a desconfiar de qualsevol missatge que ofereixi guanyar diners ràpids amb tasques simples a internet, com fer m'agrada o seguir perfils. És un ham que pot acabar derivant en pèrdues econòmiques importants.
Un cas pràctic
L'INCIBE també ha advertit que aquest tipus d'estafa és cada vegada més comuna. Van atendre la consulta d'un usuari que havia rebut un missatge a WhatsApp d'un suposat reclutador de YouTube. Després d'acceptar, va ser afegit a un grup de Telegram on li van explicar com fer m'agrada a vídeos a canvi d'una inversió inicial.
Tot va funcionar la primera ocasió, però en sol·licitar noves tasques les condicions van canviar i li van exigir aportar més diners. Davant de la sospita de frau, l'usuari va contactar amb l'INCIBE per rebre pautes d'actuació. Entre les recomanacions que va rebre estaven reportar els contactes a WhatsApp i Telegram, informar el seu banc, recopilar totes les evidències, interposar denúncia a la Policia o Guàrdia Civil i, en cas que fos necessari, acudir a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades per exercir el dret a l'oblit si s'haguessin difós dades personals.