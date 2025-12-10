Els tres mètodes habituals per treure el gel del parabrisa del cotxe que poden trencar-lo

El pas de la tardor i la sigil·losa arribada de l'hivern fa que sobretot al nord del país, les temperatures baixin considerablement. Això fa que si agafem el cotxe al matí puguem trobar el parabrisa congelat. Molts conductors s'afanyen a encendre l'aire calent del cotxe o utilitzar objectes metàl·lics per treure el gel ben ràpid i poder posar-se en marxa. Ara bé, alguns dels remeis instantanis més comuns posen en risc el parabrisa i el poden trencar.
Per exemple, utilitzar aigua calenta és perillós perquè pot suposar un xoc tèrmic i trencar de forma immediata el vidre. O una altra solució molt utilitzada com encendre l'aire calent del vehicle i dirigir-lo directament cap al parabrisa, també té risc de trencar-lo. Els experts tampoc recomanen emprar objectes metàl·lics o punxeguts perquè poden ratllar el vidre.
Així doncs, com s'ha de netejar correctament el gel del parabrisa per no posar en risc el vidre del cotxe? Doncs els experts coincideixen a recomanar fer-ho activant l'aire condicionat en mode fred i deixant que amb el pas dels minuts la temperatura pugi gradualment i el gel es vagi fonent. És un mètode més lent, però més segur.
L'error estúpid que pot costar una multa
Treure el gel del parabrisa sovint és necessari per poder conduir, però a vegades anem acumulant brutícia al vehicle per mandra o falta de temps. I aquesta falta de neteja pot suposar una multa. Per què? Doncs perquè un cotxe brut pot dificultar la conducció pròpia i aliena. D'una banda, una brutícia excessiva als vidres, miralls o llums del vehicle pot afectar negativament la conducció, i, d'altra banda, pot fer que fins i tot que passi desapercebut als ulls de la resta de conductors, especialment en condicions de baixa visibilitat.
I quina pot ser la sanció? Doncs si la brutícia no permet la visibilitat en les llunes del davant o del darrere, la multa podria vorejar els 80 euros, però si els agents consideren que la brutícia extrema es pot arribar a immobilitzar el vehicle.
Però el component més perillós és la matrícula. Si la brutícia no permet identificar-la correctament es considera una infracció greu i la multa és de 200 euros. Les normes de la Direcció General de Tràfic (DGT) deixen clar que la matrícula és el sistema d'identificació del vehicle, per tant, quan no és llegible es considera una manera de saltar-se els radars i altres sistemes de detecció de la DGT.