El Mag Pop compra els drets de «Mar i cel» a Dagoll Dagom

Antonio Díaz, conegut arreu com el Mag Pop, ha anunciat aquest dimecres que ha comprat els drets de Mar i Cel, el musical de Dagoll Dagom. Ho ha fet en un acte programat al Teatre Victòria de Barcelona, també de la seva propietat i on es representarà l'obra, juntament amb el president de la Generalitat, Salvador Illa; l'alcalde, Jaume Collboni; i diverses estrelles de Hollywood i del cinema català i espanyol.
Entre els actors assistents a l'anunci i que s'encarregaran de representar Mar i Cel, hi ha Helen Hunt, guanyadora de l'Oscar a la millor actriu per Millor, impossible; Mira Sorvino, premiada amb un Oscar i un Globus d'Or per Poderosa Afrodita; Aaron Paul, conegut pel paper de Jesse Pickman a Breaking Bad; Michelle Rodríguez, de la saga Fast & Furious; David Henrie, conegut per participar en sèries d'èxit com Como conocí a vuestra madre i Los magos de Weverly Place; i Billy Zand, "Cal" Hockley a Titanic.
També comptarà amb noms coneguts de l'escena catalana, com és el cas de les models Martina Klein i Jessica Goicoechea. A més, hi participaran la Goya d'Honor 2025, Aitana Sánchez Gijón; Paz Vega, Álex González, Leonor Watling i el model Jon Kortajarena. "Quelcom històric està a punt de passar", clama el vídeo promocional que el mateix Mag Pop ha compartit a les xarxes socials, tot i que no ha donat més detalls.
Mar i cel, el musical català més exitós de la història
Mar i Cel és un musical basat en l'obra d'Àngel Guimerà, amb música d'Albert Guinovart i text de Xavier Bru de Sala, que ocupa un espai central dins la trajectòria de Dagoll Dagom. Aquest relat de pirates i cristians parla de la confrontació persistent entre cultures i religions i esdevé una metàfora del món, on els seus habitants continuen obstinats a lluitar, odiar-se i autodestruir-se per raons que haurien d'haver desaparegut fa temps.
A inicis de 2025, Dagoll Dagom va anunciar que s'acomiadaria definitivament del Teatre Victòria després de 50 anys de trajectòria, amb l'última funció de la quarta reposició de Mar i Cel. Més d'1,5 milions de persones han gaudit de l'obra i ara ho podran fer més, després que el Mag Pop hagi anunciat que la recuperarà al mateix escenari.