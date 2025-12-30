Barcelona acomiadarà el 2025 fusionant tradició i tecnologia amb la música de Marc Parrot

Marc Partot i la companyia Groupe F ultimen els detalls de l'espectacle que acomiadarà el 2025 a Barcelona des de Montjuïc. L'artista barceloní ha compost una peça original que combina instruments tradicionals catalans com tenores, tibles, flabiols, fiscorns, gralles i guitarres, amb textures electròniques modernes. "Volia que el tema tingués entitat i identitat de forma que només es pogués fer servir per fer el muntatge a la capital de Catalunya", ha apuntat l'artista que ha dit que el fil conductor són els elements naturals: aire, aigua, terra i foc, que simbolitzen els somnis, el mestissatge, les arrels i la rauxa catalans. Tot plegat combinat amb 500 drons, 1.400 quilos de pirotècnia i el retorn de la font màgica que brollarà de nou.
Com ja és tradició, l'avinguda Reina Maria Cristina Barcelona esdevindrà l’escenari barceloní per acomiadar l’any el pròxim 31 de desembre. Tot i que el muntatge principal arrencarà deu minuts abans de la mitjanit i s'allargarà fins als primers minuts de 2026, a les deu de la nit ja es podrà veure un espectacle especial a la font màgica que tornarà a brollar per Cap d'Any després d'un llarg període d'inactivitat per la sequera i les obres.
Marc Parrot, l’autor d'aquest tema original que durarà 20 minuts, ha explicat que ha volgut crear una peça amb “entitat i identitat” perquè fos única i recollís l'esperit català. El tema inclou col·laboracions com la de la Cobla Meravella o músics com Roger Andorrà, Guillem Ballaz o Albert Garcia.
Parrot ha indicat que s'estructura en quatre seccions: aire, que evocarà la capacitat de somiar i projectar-se dels catalans; aigua, que celebra el mestissatge amb guitarres, havaneres i rumba catalana; terra, que aporta profunditat amb ritmes de sardana i fiscorns; i foc, que esclata en percussió i electrònica per convidar a la rauxa festiva.