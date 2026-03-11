Els 10 millors acudits d'Eugenio: «Saben aquel que diu...»

L'11 de març de 2026 no és una data qualsevol. Fa 25 anys de la mort d'Eugenio, l'humorista català que va marcar tota una generació amb els seus acudits. Amb un posat seriós i sobri, una veu nasal, ulleres fosques, camisa negre, un got de whisky i moltes cigarretes, es va afartar de fer riure a la societat espanyola i catalana durant els primers anys de la Transició, convertint-se en una estrella del panorama cultural. Però paral·lelament a la fama, Eugenio va patir una forta depressió i va acabar morint per una aturada cardíaca. Molts dels seus acudits han passat a la memòria col·lectiva, però per si alguns han quedat oblidats, avui en repassem deu de destacats. Els començarem tots tal com feia ell, amb la mítica frase...
Saben aquel que diu...
En una entrevista de feina parlant de salari...
+Vostè començarà cobrant 1.000 euros i més endavant en cobrarà 2.000.
-Doncs ja vindré més endavant.
Saben aquel que diu...
-A vostè li agrada molt la pintura?
-Sí, però més d'un pot m'empalaga.
Saben aquel que diu...
En un manicomi, el director agafa a tres interns per veure si els pot donar d'alta, li pregunta al primer:
+Vostè, quan és 6x6?
-Febrer.
Li pregunta al segon:
+Vostè, quan és 6x6?
-1000.
Li pregunta al tercer.
+Vostè, quan és 6x6?
-36!
+Ostres molt bé, com ho ha fet?
-Molt fàcil, he dividit febrer entre 1000.
Saben aquel que diu...
+Mare, el pare es vol tirar per la finestra.
-Digues-li que li he posat les banyes, no ales.
Saben aquel que diu...
Un que pica a la porta.
+Qui és?
-Renoi, quina merda d'endeví
Saben aquel que diu...
+Quant son 2 i 2?
-Doncs si no em dones més dades, titu...
Saben aquel que diu...
+Pare, a l'escola ens han dit que busquem el màxim comú divisor.
-Però encara no ho han trobat? Quan jo anava a l'escola ja l'estaven buscant, cony!
Saben aquel que diu...
+S'ha mort l'Anselm.
-No fotis, de què?
+De cataractes?
-El van operar?
+No, el van empènyer.
Saben aquel que diu...
+Escolta, m'he assabentat que t'has comprat un cotxe, de quin color és?
-GRIS!
+Cony, no cridis tant que no estic sord.
-És que és un gris fort.
Saben aquel que diu...
En una òptica, l'oftalmòleg fa la revisió de la vista d'un pacient.
+Miri la pissarra del fons i diga'm quina lletra hi veu.
-La A
+No es precipiti, si us plau. Fixi-s'hi bé, quina lletra és?
-La A
+Està vostè nerviós, i m'està posant nerviós a mi. Per última vegada, quina lletra és?
-La A
L'oftalmòleg s'acosta al quadre de lletres i...
-Ostres doncs sí que és la A.