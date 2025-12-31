Catalunya es prepara per a la nit de Cap d'Any: controls, reforç policial i transport públic les 24 hores

Catalunya es prepara per viure l'entrada al 2026 amb un dispositiu especial de policia que reforçarà la presència dels agents al carrer i desplegarà controls a les carreteres per millorar la seguretat viària. El transport públic també comptarà amb un horari especial als Ferrocarrils de la Generalitat i el Metro de Barcelona, que oferiran un servei ininterromput.
Dispositiu especial de policia
Els Mossos d'Esquadra i les policies locals de tota Catalunya han reforçat els seus operatius per garantir una nit de Cap d'Any segura. El desplegament posa un focus especial en la mobilitat viària, amb la instal·lació de més de 60 controls d'alcoholèmia i drogues a les principals carreteres del país. Per gestionar aquest àmbit, s'han destinat específicament 270 agents dels Mossos de l'àrea de trànsit, que vetllaran per evitar que el consum de substàncies posi en risc els usuaris de la xarxa viària durant la matinada.
A la ciutat de Barcelona, l'atenció se centrarà en l'avinguda Maria Cristina, on s'han establert quatre punts de control d'accés per supervisar l'entrada de persones a l'espectacle principal. L'objectiu d'aquests filtres és estricte: detectar armes blanques i ampolles de vidre per evitar qualsevol incident o agressió a l'interior del recinte. Aquest dispositiu a la capital catalana estarà integrat per patrulles conjuntes de Mossos i Guàrdia Urbana, que comptaran amb el suport actiu d'una unitat de drons per vigilar des de l'aire els moviments de la gent.
Per garantir l'ordre públic, s'han activat unitats especialitzades com la Brimo i l'ARRO, que estaran desplegades en punts estratègics. El patrullatge serà intens tant per part d'agents uniformats com de paisà, amb la missió específica de prevenir robatoris amb força i furts, així com blindar la festa davant d'agressions masclistes i LGTBI-fòbiques. Les policies locals de tot el país també han reforçat la seva presència a les zones de major concentració de persones de cada municipi, coordinant-se amb la policia de la Generalitat per actuar de forma ràpida.
Transport públic les 24 hores
Pel que fa al transport, per facilitar un retorn esglaonat i segur a casa, la xarxa pública oferirà un servei ininterromput. El Metro de Barcelona, Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) i el Tram funcionaran les 24 hores, convertint-se en l'alternativa principal al vehicle privat. Les autoritats han recordat la importància d'utilitzar el transport col·lectiu per evitar els riscos de la conducció nocturna i reduir la congestió en els accessos a les zones de festa.
Aquest operatiu integral busca respondre a la gran afluència de públic prevista en la primera gran celebració de l'any. Els comandaments policials han demanat la col·laboració ciutadana i han subratllat que la tolerància serà zero davant l'exhibició d'objectes perillosos o qualsevol comportament incívic que pugui alterar la convivència durant les campanades i la festa posterior.
Més neteja a Barcelona
L'Ajuntament de Barcelona també ha previst una dotació més gran del servei de neteja durant la nit de Cap d'Any amb 121 operaris i 55 vehicles desplegats entre la Ciutat Vella, la plaça de Catalunya i l'avinguda Maria Cristina. L'objectiu, expliquen, és assegurar que l'espai públic recuperi la netedat després de la celebració.
La Guàrdia Urbana també preveu un desplegament especial per vetllar pel descans dels veïns. Els agents, al llarg d'aquestes jornades, han fet inspeccions en locals molt concorreguts per advertir de la importància d'evitar sorolls, el consum d'alcohol a la via pública o que hi hagi més aforament del permès a l'interior dels establiments que estiguin oberts durant aquesta vetllada.