26 de novembre de 2025

ara mateix

10:30

ara mateix

Societat

Horaris especials del transport públic de Barcelona per Nadal i Cap d’Any

TMB reforça metro i busos durant el desembre i adapta els horaris per Nadal, Sant Esteve i Cap d’Any

  • Un vagó del metro, en una imatge d'arxiu -

Publicat el 26 de novembre de 2025 a les 16:43

Amb l'arribada de la campanya de Nadal, el metro i els autobusos de Barcelona ajusten els seus horaris i incrementen la freqüència per donar resposta a l'augment de desplaçaments. Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha anunciat un ampli reforç del servei que inclou més trens, ampliacions de funcionaments en dies clau i variacions puntuals tant en el metro com en la xara d'autobusos. Aquestes són les mesures previstes.

Canvis d’horaris al metro

El metro introduirà diverses modificacions en el seu horari habitual i reforçarà el servei durant tot el mes.

  • 24, 25 i 26 de desembre

El dia 24 de desembre (Vigília de Nadal) el servei finalitzarà a les 23 h, mantenint el tradicional avançament del tancament en aquesta data. Pel que fa al 25 i 26 de desembre (Nadal i Sant Esteve) hi haurà un horari especial: de les 5 del matí fins a les 2 de la matinada de l'endemà.

  • 31 de desembre (Cap d’Any)

La xarxa funcionarà tota la nit, sense interrupció, per facilitar els desplaçaments de la celebració de Cap d’Any.

  • Reforç de caps de setmana i festius de desembre

TMB incrementarà en un 7,4% la circulació de trens, especialment entre les 17 h i les 21 h, franja de màxima mobilitat. El reforç se centrarà en les línies L1, L2 i L3, i les estacions situades a prop de zones comercials disposaran de més personal d’atenció i seguretat.

  • Afectacions per obres

Del 6 al 8 de desembre, inclosos, hi haurà afectacions a les línies L2 i L4 per treballs de millora.

Canvis d’horaris al servei d’autobusos

Els autobusos de Barcelona també ajustaran horaris i capacitat durant les festes.

  • 24 de desembre

Les línies d’autobús avançaran l’última sortida a les 22 h des de les parades d’origen.

  • Reforç de capacitat al desembre

Algunes línies incrementaran el nombre de vehicles per absorbir l’augment d’usuaris, especialment en rutes que connecten zones comercials i punts de gran activitat.

Altres serveis i mesures de mobilitat

Les estacions més properes als eixos comercials disposaran de reforç de personal d’atenció i seguretat per gestionar l’elevat flux de viatgers. TMB insisteix que el metro serà “l’opció més recomanable per a les dates nadalenques”, tant per rapidesa com per capacitat.

