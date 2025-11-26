Horaris especials del transport públic de Barcelona per Nadal i Cap d’Any

Amb l'arribada de la campanya de Nadal, el metro i els autobusos de Barcelona ajusten els seus horaris i incrementen la freqüència per donar resposta a l'augment de desplaçaments. Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha anunciat un ampli reforç del servei que inclou més trens, ampliacions de funcionaments en dies clau i variacions puntuals tant en el metro com en la xara d'autobusos. Aquestes són les mesures previstes.
Canvis d’horaris al metro
El metro introduirà diverses modificacions en el seu horari habitual i reforçarà el servei durant tot el mes.
El dia 24 de desembre (Vigília de Nadal) el servei finalitzarà a les 23 h, mantenint el tradicional avançament del tancament en aquesta data. Pel que fa al 25 i 26 de desembre (Nadal i Sant Esteve) hi haurà un horari especial: de les 5 del matí fins a les 2 de la matinada de l'endemà.
- 31 de desembre (Cap d’Any)
La xarxa funcionarà tota la nit, sense interrupció, per facilitar els desplaçaments de la celebració de Cap d’Any.
- Reforç de caps de setmana i festius de desembre
TMB incrementarà en un 7,4% la circulació de trens, especialment entre les 17 h i les 21 h, franja de màxima mobilitat. El reforç se centrarà en les línies L1, L2 i L3, i les estacions situades a prop de zones comercials disposaran de més personal d’atenció i seguretat.
Del 6 al 8 de desembre, inclosos, hi haurà afectacions a les línies L2 i L4 per treballs de millora.
Canvis d’horaris al servei d’autobusos
Els autobusos de Barcelona també ajustaran horaris i capacitat durant les festes.
Les línies d’autobús avançaran l’última sortida a les 22 h des de les parades d’origen.
- Reforç de capacitat al desembre
Algunes línies incrementaran el nombre de vehicles per absorbir l’augment d’usuaris, especialment en rutes que connecten zones comercials i punts de gran activitat.
Altres serveis i mesures de mobilitat
Les estacions més properes als eixos comercials disposaran de reforç de personal d’atenció i seguretat per gestionar l’elevat flux de viatgers. TMB insisteix que el metro serà “l’opció més recomanable per a les dates nadalenques”, tant per rapidesa com per capacitat.