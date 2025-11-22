El Nadal il·lumina de màgia el centre de Barcelona: les millors imatges

Passeig de Gràcia s'ha omplert de vida amb l'espectacle d'encesa de llums de Nadal. Danses aèries, instal·lacions lluminoses i música en directe, ha estat la posada en escena per donar la benvinguda al Nadal. Una coral de 40 veus ha interpretat la nadala “Un cor que batega”. El muntatge i aquesta atmosfera il·lusionista ha estat a càrrec de Brava Arts i dirigit per Pep Anton Gómez.
La campanya de Nadal de Barcelona, doncs, ja s'ha inaugurat oficialment entre flaixos de càmeres i centenars de persones que han sortit als carrers per veure-ho en primera persona. Una il·luminació que, fins al 6 de gener de 2026, convertirà la capital catalana en un gran escenari de llum i creativitat. Enguany, segons ha informat l'Ajuntament, hi ha 126 quilòmetres d’espais il·luminats que connecten barris, comerços i elements patrimonials, de manera que cada passejada sigui, també, una experiència visual.
Una de les principals novetats és la proposta “Llums d’autor”, creada per sis estudis de disseny seleccionats a través d’un concurs d’idees impulsat per l’Ajuntament de Barcelona amb la col·laboració de l'Associació de Disseny Industrial del Foment de les Arts i del Disseny (ADI-FAD). Aquestes instal·lacions s’ubiquen en alguns dels punts més cèntrics i emblemàtics de la ciutat. A la plaça de Catalunya s’hi pot veure “El cor de la ciutat”; a la Via Laietana, “Flor”; a la Gran Via, “Veles de llum”; al carrer d’Aragó, “El Nadal a casa”; al passeig de Sant Joan, “Finestres al barri”, i al DHUB, la intervenció “Al voltant”.
El programa Barcelona Llums de Nadal incorpora també una il·luminació complementària que arriba a edificis patrimonials, fonts ornamentals, façanes d’hotels, mercats municipals i comerços emblemàtics de la ciutat. La col·laboració amb associacions de comerciants i districtes ha permès sumar-hi dinou trams de carrers il·luminats i la instal·lació de vint-i-cinc tòtems lluminosos en forma de ren que es distribueixen per tota la ciutat.
L'Ajuntament de Barcelona, per aquesta edició de la campanya de Nadal, també ha innovat amb un mapa interactiu amb totes les rutes geolocalitzades perquè la ciutadania pugui descobrir i recórrer els espais il·luminats.