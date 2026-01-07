Un home de 77 anys ha mort aquest dimarts a la nit en un incendi d'habitatge a l'Hospitalet de Llobregat. Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís a les 21.55 hores i s'han desplaçat amb sis dotacions fins a l'edifici que es troba al carrer de l'Uva. El foc ha cremat completament una habitació d'un dels pisos de la cinquena planta. A conseqüència del foc, vuit persones han sigut ateses pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i una d'elles ha estat traslladada en estat lleu a l'Hospital de Bellvitge.
Els Bombers han traslladat dos vehicles lleugers de coordinació i comandament, l'autoescala i tres camions d'aigua per extingir l'incendi, amb un total de 14 efectius. Hi han treballat en dos equips: un feia extinció i recerca d'un veí i un altre revisava l'escala de veïns. Ha sigut un cop han extingit el foc que el cos d'emergències ha trobat sense vida el cos de l'home. L'edifici en què s'ha produït l'incendi és de planta baixa i sis pisos d'alçada, amb quatre habitatges per replà.
El SEM també s'ha activat set unitats i un equip de psicòlegs i els Mossos d'Esquadra també hi han desplaçat vuit patrulles, que s’han fet càrrec de les diligències judicials i de la investigació de les causes de l’incendi. D'altra banda, l'arquitecte municipal ha fet la valoració estructural i els serveis socials de l'Ajuntament s'han encarregat de l'atenció i reallotjament de les persones que no han pogut tornar als seus habitatges.
La matinada d'aquest 7 de gener també ha mort un home de 54 anys en un incendi en un habitatge a Constantí. Els Bombers han rebut l'avís poc després de dos quarts de dues de la matinada pel foc a la quarta planta d'un bloc de pisos al carrer dels Horts.
Tercer incendi en un pis de Castelldefels
D'altra banda, els Bombers també han treballat en un incendi d'un habitatge al carrer Major de Castelldefels (Baix Llobregat). L'avís s'ha rebut a les 03.43 h i s'han activat quatre dotacions, amb 11 efectius. El foc ha cremat la cuina d'un habitatge de la primera planta i la resta del pis ha quedat afectat per temperatura i fum, així com la caixa de l'escala, per on el fum s'havia escolat i afectat el pis de la segona planta. Els Bombers han evacuat dues persones de l'interior de l'habitatge sinistrat, que han estat ateses pel SEM. Els veïns dels baixos i les persones del segon pis han pogut tornar a casa, mentre la família del pis sinistrat ha estat reallotjada perquè no podrà tornar-hi fins que es facin les tasques de sanejament.
El SEM ha activat cinc ambulàncies i ha assistit sis persones, de les quals dues han estat traslladades en estat lleu a l'Hospital de Sant Boi.