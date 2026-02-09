Collboni destapa la idea de la nova plataforma marina al Fòrum (i encaixa crítiques veïnals i polítiques)

La transformació definitiva de la plataforma marina del Fòrum preveu consolidar un espai "multifuncional" que aculli activitats ciutadanes, esportives o culturals i estigui equipat tant per a esdeveniments de gran format, com per exemple el Primavera Sound, com d'altres de petita escala. Així ho preveu el projecte guanyador del concurs per a la redacció del projecte d'urbanització de la plataforma marina del Fòrum; un espai de 12,7 hectàrees on convergeixen la rambla Prim, el Passeig Marítim i el corredor Besòs-Badalona. A més, també es planteja que l'esplanada aculli el nou camp municipal de futbol Poblenou-Agapito Fernández. D'altra banda, es planteja que a l'àrea hi hagi espais de passeig i estada, vegetació i miradors.
La proposta guanyadora és la de l'equip conformat per Esteyco i Estudi Martí Franch (EMF) i es titula 'Delta Prim'. La urbanització de la plataforma, situada entre la platja de Llevant i el parc del Fòrum, i el seu entorn projecta la culminació del front litoral barceloní. El calendari aproximat és de sis anys per poder desenvolupar els diferents àmbits d'obres i preveu que la urbanització de la plataforma marina comenci un cop acabin les obres en marxa al passeig de la Mar Bella, que acabaran durant la primavera del 2027. El pressupost d'execució del projecte per a la urbanització definitiva de la plataforma marina al Fòrum és de 52 milions d'euros.
Un espai "multifuncional" equipat per a esdeveniments
La proposta guanyadora planteja un espai central a la gran plataforma diàfana que ha d’allotjar, com fins ara, diferents activitats esportives, lúdiques i culturals. Es planteja com un gran espai equipat amb les xarxes de serveis necessàries per a desenvolupar tant esdeveniments de gran format, com per exemple el Primavera Sound, la Fira d’Abril o el Festival Cruïlla, com d’altres de petita escala que poden ocupar àrees més reduïdes de la plataforma. D'acord amb el consistori, es busca "la màxima versatilitat i complementarietat" en la funcionalitat d'aquest espai.
Segons ha explicat l'alcalde Jaume Collboni en roda de premsa, l'espai passarà a ser una plataforma "per a usos ciutadans", ja que hi haurà una gran plataforma diàfana que ha d'allotjar activitats esportives, lúdiques i culturals que se celebrin aquí. La previsió és que compti amb infraestructures de serveis generals -enllumenat, control d’accessos, seguretat i megafonia- en el perímetre del gran espai central, fent compatible la disposició dels serveis necessaris pels esdeveniments que s’hi realitzen: disposició d’escenaris, restauració eventual, serveis i fonts d’aigua, etc. També es podran habilitar espais d'ombra eventuals distribuïts en la plataforma, segons convingui.
Camp de futbol i passejos
A més d'aquest espai, la gran esplanada central acollirà a l'extrem sud-oest, el nou camp municipal de futbol Poblenou-Agapito Fernández, que passa a una posició definitiva i permanent. També hi haurà un nou centre del mar per a la pràctica d’esports nàutics.
L'àmbit d’intervenció que incorpora tant la plataforma com els entorns immediats o les vores s'articularà també en espais de passeig i estada, vegetació i miradors. Per exemple, les vores de la plataforma es modularan amb talussos i desnivells adaptats a les infraestructures existents, facilitant les vistes del mar des del passeig de vora mar, des de la rambla de Prim i des dels laterals de la Ronda litoral. "El que es fa és connectar a peu o en bici tota la zona de platges fins als banys (del Fòrum)", ha dit Collboni, que ha afegit que hi haurà una zona de passeig verda que donarà continuïtat al parc de la Mar Bella.
El passeig vora mar, continuació del passeig de la Mar Bella en direcció al Fòrum (al Besòs), mantindrà la seva condició d’espai diàfan, de fins a 60 metres d’amplada, amb zones d'ombra, miradors, bancs i àrees esportives.
Reticències veïnals i polítiques
Les associacions de veïns de la zona i la FAVB ha denunciat en un comunicat les reticències que tenen respecte el projecte. Lamenten que s'hagi encarregat un disseny destinat a "activitats de gran format i aforament" i ho veuen incompatible amb l'existència d'un parc. Asseguren que la ciutat ja disposa d'un espai així, que és l'adjacent Fòrum i temen l'ús simultani del Parc del Fòrum i la plataforma marina per a esdeveniments de gran format. "No volem que es dobli l'aforament", apunten.
També Junts, la principal força de l'oposició, ha criticat la proposta. Ha acusat l'alcalde de Barcelona de presentar un “nou projecte fantasma” amb la urbanització de la plataforma marítima del Fòrum, una actuació que preveu una inversió de 52 milions d’euros i un calendari d’execució que s’allargarà més de sis anys. El seu president, Jordi Martí Galbis, ha criticat la manca de consens polític i veïnal del projecte i ha acusat el govern municipal de prioritzar “renders i fotografies” per sobre de la gestió dels problemes quotidians de la ciutat, entre els quals ha assenyalat la inseguretat, l’habitatge o el sensellarisme. “Avui hem assistit a un nou capítol de la Barcelona de ficció: dibuixos, renders i grans xifres, mentre els problemes reals de la ciutat queden sense resposta”, ha afirmat Martí Galbis.
Preguntat per això, Collboni ha indicat que "a vegades posar en marxa projectes aixeca debats" i ha assegurat que està "més que garantit" que l'espai tingui zones verdes i camins. "Estem determinats a acabar amb aquest espai, que té un potencial extraordinari i que durant 20 anys havia estat aturat", ha sentenciat.
Una transformació pendent
Aquesta actuació culminarà una transformació pendent des que es va iniciar la renovació del litoral per als Jocs Olímpics del 1992. "Era un tros de la ciutat que s'havia quedat esperant, estava pausat, havia tingut diversos projectes però cap havia acabat de quallar", ha afirmat Collboni. Segons ha dit, era "un luxe que la ciutat no es podia permetre tenir sense un destí final".
Amb les obres de reforma del passeig de la Mar Bella -iniciades l'estiu del 2025- i amb la transformació definitiva de la plataforma marina del Fòrum -a partir del 2027-, Barcelona culminarà una transformació urbana iniciada fa més de tres dècades. El litoral, doncs, serà finalment un espai públic "continu". Quan ambdós projectes estiguin finalitzats, la ciutat disposarà d’un recorregut ininterromput de set quilòmetres de passeig marítim, integrat en el projecte Pavelló Blau i preparat per a una oferta de més de 40 modalitats esportives, amb nous espais d’ombra, miradors, zones naturals i equipaments renovats.