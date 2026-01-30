Les xifres de Collboni amb la regularització extraordinària de migrants: almenys 24.000 persones pendents a Barcelona

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha quantificat en almenys 24.000 les persones que es podrien beneficiar a la ciutat del pacte entre PSOE i Podem a l'Estat per a la regularització de mig milió de migrants. Després de reunir-se amb el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, Collboni ha apuntat que aquesta xifra correspon a les persones que els serveis municipals tenen detectades, però ha assenyalat que segurament n'hi haurà més que es puguin acollir a la regularització. Després de la reunió amb Prieto, Collboni ha anunciat que dilluns es posarà en marxa un grup de treball entre l'Ajuntament i la delegació del govern espanyol per "facilitar i agilitzar" la tramitació de les regularitzacions. L'alcalde ha defensat que l'Ajuntament de Barcelona té "experiència" d'anteriors regularitzacions i que té la voluntat de procedir "ràpid" i de forma "eficient" perquè "arribi al màxim de persones que ho requereixin". \r\n